„Die beste Band der Welt“ beehrt im Juni wieder das Großherzogtum im Rahmen einer Mini-Club-Show-Tour.

Am 6. Juni

Die Ärzte kommen für exklusive Club-Show in die Rockhal

Dustin MERTES

Die Ärzte werden im Juni 2023 drei Konzerte in europäischen Clubs spielen und ergänzen damit ihren bisherigen Festival-Sommerplan in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Zur Freude der Fans in der Großregion führt die Club-Tour die „beste Band der Welt“ wie schon im Jahr 2019 auch wieder ins Großherzogtum.

Im Gegensatz zum letzten Auftritt im Atelier ist der „Club“ in diesem Jahr aber deutlich größer: am 6. Juni treten Farin Urlaub, Bela B. und Rodrigo González in der Rockhal in Esch/Alzette auf. Ob die Show tatsächlich im Rockhal Club oder der großen Veranstaltungshalle stattfindet, ist nicht bekannt. Die anderen beiden Auftritte finden in Stockholm (2. Juni) und Kopenhagen (4. Juni) statt.

Der Vorverkauf startet am 24. Februar, um 10 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich über die Ärzte-eigene Verkaufsplattform zum Preis von 59 Euro. Maximal vier Tickets pro Besteller sind erlaubt, der Vor- und Nachname müssen unmittelbar nach Erhalt auf dem Ticket eingetragen werden.

