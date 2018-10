«Beyond Borders»: des œuvres de la collection de la BEI et du monde arabe sont regroupées à la Fondation Boghossian de Bruxelles.

Kultur 5 Min.

Dialogue de part et d'autre de la Méditerranée

«Beyond Borders»: des œuvres de la collection de la BEI et du monde arabe sont regroupées à la Fondation Boghossian de Bruxelles.

par Thierry Hick (Bruxelles)



Les frontières sont une donnée incontournable du monde géo-politique contemporain. Elles servent aussi de leitmotiv à l'exposition «Beyond Borders», organisée à la Villa Empain de Bruxelles autour d'un dialogue entre une partie de la collection de la Banque européenne d'investissement et d'œuvres du monde arabe.



«Les frontières délimitent un territoire, un espace. Elles peuvent être physiques mais aussi abstraites. Fermées, elles peuvent être transgressées. Perméables ou imperméables c'est selon l'usage qu'on en fait», indique la Tunisienne Michket Krifa, curatrice indépendante et commissaire invitée de l'exposition «Beyond Borders».

«l'homme ne vit pas seulement de pain #2» de Taysir Batnijil Photo: Fondation Boghossian

Delphine Munro, curatrice de la collection d'art de la Banque européenne d'investissement (BEI) et commissaire principale apporte son éclairage: «Les frontières sont des lignes de démarcation qui fixent un cadre. Géographiques elles sont aussi le cas échéant historiques, voire culturelles.» L'exposition a choisi le parti pris de la confrontation ou du dialogue d'idées. Un échange mis en scène par les deux commissaires: les œuvres d'artistes européens viennent se frotter à celles d'artistes du Moyen-Orient et du Maghreb.



Un message avant tout «humaniste»

La Villa Empain – symbole de premier ordre de l'Art nouveau bruxellois des années 1930 et désormais siège de la Fondation Boghossian – offre avec ses larges volumes et espaces lumineux, un écrin parfait pour un exercice artistique que tant Delphine Munro que Michket Krifa veulent avant tout «humaniste».

«Defence 02» de Mounir Fatmi Photo: Fondation Boghossian

A l'image de la vidéo «Why do you ask?» la Tunisienne Héla Ammar met en scène des phrases qui sont des fragments de réponses à une question jamais posée. Un point de départ, abstrait à première vue, qui prend tout son sens lorsque le visiteur apprend que ces mots sont en fait des mots d'espoir de migrants prêts à sacrifier leurs vies pour un monde meilleur. L'absence d'images est corroborée par le bruit des vagues. Une expérience simple, mais troublante.



Pas montrer la réalité

Au même titre que l'installation «Border By Memory» du Bulgare Pravdoliub Ivanov, qui, à l'aide d'un tube néon, retrace de mémoire la frontière entre la Bulgarie ou la Roumanie. On a tous en tête les images de réfugiés et leur gilet de sauvetage orange. L'Algérien Nasr-eddine Bennacer avec sa sculpture en marbre «Keeping Afloat» sublime l'objet, le détourne pour en faire un objet de contemplation, d'admiration. On en oublierait presque sa mission primaire sauver des vies.



«Keeping Afloat» de Nasr-eddine Bennacer Photo: Fondation Boghossian

«Je ne veux pas toujours montrer la réalité. Si vous une photo d'un réfugié, vous vous identifiez avec la personne. Si vous ne faites qu'évoquer cette personne, le travail de sensibilisation sera plus puissant» estime Michket Krifa. «A force de voir ce qui se passe dans la Méditerranée, on finit par s'y habituer. Et on reste toujours aussi impuissant. On n'analyse plus le problème. Il faut en parler.»

La Fondation Boghossian ou l'art de rapprocher l'Orient de l'Occident

En lançant en 1992 sa fondation, Robert Boghossian, joaillier libanais d'origine arménienne, veux venir en aide aux jeunes d'Arménie et Liban. Jean Boghossian, est né en 1949 à Alep, a grandi au Liban et vit aujourd'hui en Belgique. L'artiste préside aujourd'hui la fondation. «Cette fondation est une absolue nécessité dans notre volonté de rapprocher les de deux cultures, de l'Orient et de l'Occident.» Une mission qui se traduit par l'organisation à la Villa Empain d'Ixelles de concerts, expositions, conférences et autres formes de dialogues. «C'est un rêve fou, je l'admets, mais il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on veut les poursuivre», lance Jean Boghossian. «Face aux problèmes du monde contemporain, l'art peut apporter des réponses que la politique, la religion, l'intégrisme ne peuvent trouver», explique l'artiste mais aussi président actuel de la Fondation Boghossian. «Mon travail est humaniste, je suis engagé dans l'art, je ne suis pas dans l'art engagé.»







Un tableau trompeur



Le mirador imaginé par le duo Cooking Sections (Alon Schwabe et Daniel Fernández Pascual) pour leur installation «To Stop Working For Pay Is To Pay To Stop Working» est symbolique de cette interprétation artistique d'un monde contemporain tourmenté. Le sujet est suggéré, le tableau est presque idyllique, donc trompeur. Derrière l'image brute se cache la réalité. «Bien évidemment, il s'agit d'un parti pris, d'un engagement politique légitime et indispensable», insiste Michket Krifa.



«To Stop Working For Pay Is To Pay To Stop Working» du duo Cooking Sections. Photo: Fondation Boghossian

Delphine Munro, en revenant sur la thématique centrale de l'exposition «Beyond Borders» souligne le rôle de la collection de la BEI. «L'Europe qui s'agrandit laisse aussi apparaître de nouvelles frontières. L'art peut aider à comprendre la situation géo-politique du monde, avec ses valeurs elle peut contribuer à transformer la société. En proposant des moments d'élégance artistique mais aussi de réflexions.» A quoi Michket Krifa rajoute: «Chaque artiste est libre d'apporter son questionnement, son approche allégorique.»

L'exposition «Beyond Borders», au-delà de son message humaniste cher à la fondation de Jean Boghossian qui accueille les artistes et leurs œuvres d'horizons divers, envahit l'ensemble des somptueuses pièces de la Villa Empain pour présenter un large panorama de la création contemporaine.

Il n'est pas rare, et sans doute pas fortuit, qu'artistes «occidentaux» et «orientaux» soient mis en parallèle, en confrontation. Et toujours avec cette même volonté de provoquer un dialogue de part et d'autre de la Méditerranée.



Exposition «Beyond Borders jusqu'au 24 février à la Villa Empain, 67, Avenue Franklin Roosevelt, B-1050 Ixelles (Bruxelles). Horaires, informations sur la Fondation Boghossian: www.villaempain.com