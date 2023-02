Au Mamer Kinneksbond, les spectateurs se sont réjouis et émus aux spectacles « Phèdre » de Jean Racine et « Giselle » d’Adolphe Adam.

Espiègle et judicieux

Deux chefs-d’œuvre plus qu’originalement revisités

Stéphane GILBART Au Mamer Kinneksbond, les spectateurs se sont réjouis et émus aux spectacles « Phèdre » de Jean Racine et « Giselle » d’Adolphe Adam.

Chaque soirée commence de la même façon inattendue. Un comédien seul en scène nous annonce qu’il va nous présenter « une comédie contemporaine » : « Phèdre ! », avec un point d’exclamation, qui nous racontera une tragédie : « Phèdre », sans point d’exclamation.

Dans la pièce « Phèdre », Romain Daroles incarne un conférencier qui présente le texte de Jean Racine. Photo: Loan Nguyen

Une danseuse, presque seule en scène, nous annonce, elle, qu’elle va nous présenter un « ballet contemporain, et plus précisément une comédie-ballet » : « Giselle… », avec points de suspension, qui nous racontera un ballet romantique : « Giselle », sans point de suspension.

Tout commence en effet comme une sorte de conférence « à propos de » : les interprètes nous donnent toute une série d’informations sur le genre et la spécificité des œuvres, sur leur contexte de création, sur la généalogie des personnages, etc. Mais en même temps, sans cesser les commentaires, le comédien se met à dire des vers de la tragédie, la danseuse exécute des pas inspirés par le ballet.

Une conjugaison virtuose qui leur fait multiplier les rôles : il est seul pour une tragédie aux nombreux personnages contrastés, elle est seule pour une pièce qui exige normalement tout un corps de ballet.

Entre humour et émotion profonde

Le résultat : on rit beaucoup d’une espièglerie qui additionne les types d’humour, absurde, de situation, de décalage, de citations venues d’ailleurs, de jeux de mots, de calembours improbables. On rit beaucoup d’une façon de camper en quelques gestes les personnages ou de leur donner un accent (ah ! l’accent marseillais d’Oenone, la confidente de Phèdre, ah ! le ton Rambo du Thésée super-héros).

Mais en même temps, il y a un incroyable respect de l’œuvre ainsi traitée : quand Phèdre dit sa passion, quand Giselle danse son amour impossible, fini de rire, une émotion intense s’empare de nous. Nous sommes « au cœur » de la tragédie, qu’elle soit dite ou dansée, nous communions avec le chef-d’œuvre.

Pareille réussite n’a été possible que grâce à l’intelligence sensible de son concepteur : François Grémaud est un merveilleux alchimiste ! Il connaît sa Phèdre et sa Giselle, dans les tourments des âmes passionnées de leurs personnages, dans la subtilité de leurs incarnations littéraires ou dansées. Il sait doser ses effets, multipliant les tonalités et les rythmes, en toute fluidité. Quel merveilleux professeur, partageant son amour des chefs-d’œuvre, sans idolâtrie, les magnifiant avec une distance tendrement ironique.

Dans la pièce « Giselle », la danseuse Samantha van Wissen est accompagnée de quatre musiciennes. Photo: Dorothée Thébert Filliger

Virtuosité tranquille et souriante

Il est vrai que les interprètes accomplissent les intentions de François Grémaud : Romain Daroles, le comédien, et Samantha van Wissen, la danseuse, sont, dans le jeu et dans les pas, les exactes incarnations de ses intentions. Virtuosité tranquille et souriante chez l’un comme chez l’autre. Expressivité d’un geste, d’un mot, d’une attitude, d’un mouvement de tête.

Ajoutons pour « Giselle », la présence en fond de plateau d’un quatuor de musiciennes (Léa Al-Saghir, Tjasha Gafner, Sara Zazo Romero, Irene Poma) qui, saxophone, harpe, violon et flûte, sont à elles seules, et grâce aux arrangements si pertinents de Luca Antignani, le grand orchestre habituellement nécessaire à l’accompagnement du ballet.

Quelle belle expérience que celle-là : un plateau nu (juste une table pour « Phèdre », une chaise pour « Giselle »), et deux interprètes qui nous font voir ce que nous ne voyons pas. Oui, suggestion et imagination, sourires et émotions, bonheur.

