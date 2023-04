Fans des tiefgründigen Deutschraps aufgepasst: Am Sonntag, dem 16. April, liefert Majan eine Show in Luxemburg-Stadt.

Deutscher Rapper Majan tritt im Atelier auf

(C./nos) - Deutschrap kann auch anders - das beweist der deutsche Rapper Majan seit 2019 immer wieder aufs Neue. Seine Songs sind mal melancholisch, mal Gute-Laune-Macher. Seine Texte sind reflektiert und facettenreich zugleich. Features mit der Band Provinz oder dem Singer-Songwriter Clueso hat er auch bereits veröffentlicht.

Nun kommt der Rapper aus Schorndorf, der 2019 mit dem New Music Award ausgezeichnet wurde, nach Luxemburg. Am Sonntag, dem 16. April, um 20 Uhr tritt Majan im Atelier in Hollerich auf. Fans des gehaltvollen, tiefgründigen Deutschraps können sich also freuen.

„Im März 2019 ist Majan erstmals in Erscheinung getreten, aber nicht irgendwie, sondern mit Ansage. Auf die Erfolgs-Single ,1975‘ mit Rap-Star Cro folgt die eigene Labelgründung inklusive Majordeal, Tour-Support für Max Herre, Auftritte auf dem splash!, HYPE und Reeperbahn Festival“, so die Veranstalter.

„Majans Sound ist immer unangestrengt, immer anders, immer kreativ - aber nie gezwungen, künstlich oder kalkuliert“, heißt es auf der Internetseite vom Atelier.



Das Konzert findet am Sonntag, dem 16. April, um 20 Uhr im Atelier statt. Die Türen öffnen um 18 Uhr. Um 19 Uhr tritt Bibiza als Supportact auf. Karten (33,20 Euro) sowie weitere Informationen gibt es unter:

www.atelier.lu

