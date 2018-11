Deutscher Kurzfilmpreis für Ann Sophie Lindström

"Eine bestechend ehrliche Geschichte": Regisseurin und Kamerafrau Ann Sophie Lindström gewinnt mit „The Bitter with the Sweet“ den Deutschen Kurzfilmpreis.

Luxemburg/Potsdam. „Was auffällt ist das Netzwerk, das sich entfaltet: Man wird direkt von Festivals angeschrieben und lernt Produzenten kennen.“ Für Regisseurin und Kamerafrau Ann Sophie Lindström eröffnen sich seit Mittwochabend neue Möglichkeiten. Gemeinsam mit Uwe H. Martin hat sie den Deutschen Kurzfilmpreis, die höchst dotierte Auszeichnung für den Kurzfilm in Deutschland, gewonnen. Ihr Film „The Bitter with the Sweet“ wurde als bester Dokumentarfilm bis 30 Minuten ausgezeichnet.

„The Bitter with the Sweet“ erzählt vom Alltag von Ricky und Gretchen, die im Norden Philadelphias in ärmlichen Verhältnissen leben ...