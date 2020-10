Der Deutsche Buchpreis 2020 geht an Anne Weber für ihr Werk über die Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir.

Kultur 4 Min.

Deutscher Buchpreis 2020 geht an Anne Weber

Der Deutsche Buchpreis 2020 geht an Anne Weber für ihr Werk über die Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir.

Der Deutsche Buchpreis 2020 geht an Anne Weber - das wurde bei der Zeremonie am Abend des 12. Oktober bekannt gegeben. Ihr origineller und unkonventionelle Umgang mit Wörtern sei bekannt, schrieb die dpa vor der Vergabe in Frankfurt am Main. Ihr jüngstes Werk ist ein literarisches Experiment über das einzigartige Leben einer 96-jährigen Französin.

Mit 16 Jahren tritt diese in der Résistance ein, rettet jüdische Kinder und wird Kommunistin. Später wird sie Medizinerin und geht im Kampf für ein unabhängiges Algerien in den Maghreb und dafür ins Gefängnis. Dann kommen Flucht und die Trennung von Familie und Kindern. Heute lebt die 96-jährige AnneBeaumanoir im Süden Frankreichs. Dem außergewöhnlichen Leben der Französin hat die Schriftstellerin Anne Weber ein ebenso ausgefallenes Buch gewidmet: „Annette, ein Heldinnenepos“.

Die Bücher von Anne Weber («Annette, ein Heldinnenepos», l-r), Christine Wunnicke («Die Dame mit der bemalten Hand»), Thomas Hettche («Herzfaden»), Dorothee Elmiger («Aus der Zuckerfabrik»), Bov Bjerg («Serpentinen») und Deniz Ohde («Streulich»t) standen nach Bekanntgabe der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2020 im Foyer des Haus des Buches. Foto: Arne Dedert/dpa

„Anne Beaumanoir ist einer ihrer Namen. Es gibt sie, ja, es gibt sie auch woanders als auf diesen Seiten, und zwar in Dieulefit, auf Deutsch Gott-hats-gemacht, im Süden Frankreichs. Sie glaubt nicht an Gott, aber er an sie. Falls es ihn gibt, so hat er sie gemacht.“ Mit diesen Sätzen beginnt das Buch, für dessen literarische Form die 55-jährige Autorin das Epos gewählt hat: Ein antiker Referenzrahmen, in dem es traditionell um Götter und Helden geht, den Anne Weber auf ihre Weise gelungen ästhetisiert.

Der Deutsche Buchpreis ... ist die vielleicht wirkmächtigste Auszeichnung für deutschsprachige Autoren. Der Preis wird in einem mehrstufigen Verfahren vergeben. Erst wird eine Liste mit 20 Titeln veröffentlicht, die dann auf sechs verkürzt wird (Shortlist). Das hat den Zweck, die Aufmerksamkeit auf eine Reihe von Titeln zu lenken und nicht nur auf einen. Den Deutschen Buchpreis gibt es seit 2005. Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt. Gesucht wird jeweils der „beste deutschsprachige Roman des Jahres“. Die Gewinner seit 2005: 2019: SAŠA STANIŠIĆ „Herkunft“

2018: INGER-MARIA MAHLKE „Archipel“

2017: ROBERT MENASSE „Die Hauptstadt“

2016: BODO KIRCHHOFF „Widerfahrnis“

2015: FRANK WITZEL „Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969“

2014: LUTZ SEILER „Kruso“

2013: TERÉZIA MORA „Das Ungeheuer“

2012: URSULA KRECHEL „Landgericht“

2011: EUGEN RUGE „In Zeiten des abnehmenden Lichts“

2010: MELINDA NADJ ABONJI „Tauben fliegen auf“

2009: KATHRIN SCHMIDT „Du stirbst nicht“

2008: UWE TELLKAMP „Der Turm“

2007: JULIA FRANCK „Die Mittagsfrau“

2006: KATHARINA HACKER „Die Habenichtse“

2005: ARNO GEIGER „Es geht uns gut“

Der Stil ist rhythmisch, die Struktur der Verse erkennbar und die Spracharbeit von ungewöhnlicher Originalität. Wie auch in „Ahnen. Ein Zeitreisetagebuch“, in dem sie sich auf die Suche nach den Spuren ihres Großvaters macht. Webers Texte zeichnen sich durch formale Experimentierfreudigkeit und sprachliche Beweglichkeit aus.

Das Buch «Annette, ein Heldinnenepos» von Anne Weber steht nach Bekanntgabe der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2020 im Foyer des Haus des Buches. Webers origineller und unkonventionelle Umgang mit Wort und Schrift ist bekannt. Ihr jüngstes Werk ist ein literarisches Experiment über das einzigartige Leben einer 96-jährigen Französin. Damit steht Weber nun auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Foto: Arne Dedert/dpa

Die Heldin ihres neuen Buches, die am 30. Oktober 97 Jahre alt wird, hat Weber auf einer Podiumsdiskussion in Frankreich getroffen. Die Begegnung sei für Weberein „Coup de foudre“ gewesen, Liebe auf den ersten Blick, wie sie schreibt. Daraufhin folgten mehrere Begegnungen mit Anne Beaumanoir, auch Annette genannt.

Weber nimmt die entsubjektivierte Position der Protagonistin ein, die ihr Leben dem Kampf für Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit gewidmet hat. Sie erzählt deren Biografie, die geprägt ist von Widerstand, Gewalt, Tod, Verrat, Gefängnis, Flucht und Exil. Nur wenige Unterbrechungen gönnt sich Annette. So studiert sie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Medizin, wird Professorin für Neurophysiologie und dreifache Mutter.

Geschichte einer wahren Heldin

Nach ihrer Tätigkeit in der französischen Résistance wird sie in den 50er Jahren aktives Mitglied der Nationalen Befreiungsfront FLN mit dem Ziel der Unabhängigkeit und des Sozialismus Algeriens. Warum? „Annettes reger Geist und ihre rege Zunge brauchen das Tätigsein; nur durch Bewegung und durch Tat leuchten ihr auch die Theorien ein“, schreibt die Autorin.

Für Frankreich wird Annette als FLN-Mitglied zur Terroristin und zu 10 Jahren Haft verurteilt. Sie flieht nach Tunesien, wo sie als Ärztin kranken Menschen hilft. Als Frankreich die ehemalige Kolonie in die Selbstständigkeit entlässt, baut Annette in Algerien das Gesundheitswesen auf. Nach dem Militärputsch im Jahr 1965 flieht sie nach Genf, wo sie ihre Amnestie in Frankreich abwartet. Eine ungewöhnliche Geschichte auf rund 200 Seiten.

Die Autoren Dorothee Elmiger ("Aus der Zuckerfabrik", l-r), Deniz Ohde ("Streulicht"), Bov Bjerg ("Serpentinen"), Anne Weber ("Annette, ein Heldinnenepos") und Thomas Hettche ("Herzfaden") nehmen an der Verleihung des Deutschen Buchpreises 2020 im Frankfurter Römer teil. Ausgezeichnet wird der beste deutschsprachige Roman. Der Preis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert. Foto: Arne Dedert/dpa

Das Heldinnenepos schwankt zwischen Erzählung, Fakten und vielen Fragen, wie die, warum Revolutionäre später selber foltern und töten? Unter der achtjährigen Alleinherrschaft der FLN nach der Unabhängigkeit sollen ungefähr 19 000 Zivilisten umgebracht worden sein, über 16 000 von ihnen waren Algerier – Rivalen der FLN oder Andersdenkende.

Weber wurde am 13. November 1964 in Offenbach am Main geboren, lebt seit 1983 jedoch in Frankreich, wo sie an der Pariser Sorbonne französische Literatur und vergleichende Literaturwissenschaft studierte. Sie selbst übersetzt ihre Bücher, sobald sie geschrieben sind. Anfänglich schrieb sie auf Französisch und übersetzte ins Deutsche. Inzwischen verfasst sie ihre Texte in deutscher Sprache, um sie danach ins Französische zu übertragen. Eine Besonderheit – ebenso wie ihre literarische Experimentierfreudigkeit und subtile erzählerische Vermittlung.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.