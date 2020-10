Des lieux d’habitation et de vie

Les colonies ouvrières d'Esch/Alzette d’hier, aujourd’hui protégées, sont un témoignage vivant du passé industriel de la Métropole du Fer

A l’heure où sort de presse «Esch-sur-Alzette: Guide historique et architectural», portons le regard, pour poursuivre notre série consacrée aux différentes architectures présentes au pays, sur un style bien particulier et typique du Bassin minier: les colonies ouvrières. L’historienne Antoinette Lorang, grande spécialiste en la matière et coauteure du guide paru ces jours-ci, nous donne rendez-vous place Victor Hugo pour une balade à travers le quartier «Auf der Acht» d’Esch/Alzette».



Les rues Aloyse Kayser, de l’Usine, Léon Weirich et des Martyrs sont aujourd’hui encore représentatives d’un style architectural qui remonte à la fin du XIXe siècle ...