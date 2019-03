Après une semaine intense rythmée par des films, des ateliers et des masterclass, le LuxFilmFest touche à sa fin. Mais le festival n'a pas dit son dernier mot et propose jusqu'à dimanche de nombreux événements. Voici notre sélection du jour.

Kultur 2

Dernière ligne droite pour le LuxFilmFest

Camille KAUFFMANN Après une semaine intense rythmée par des films, des ateliers et des masterclass, le LuxFilmFest touche à sa fin. Mais le festival n'a pas dit son dernier mot et propose jusqu'à dimanche de nombreux événements. Voici notre sélection du jour.

vendredi 15 mars



Orgelmusik für die Mittagspause

Der Titularorganist der Luxemburger Philharmonie Maurice Clement improvisiert zu Kurzfilmen, die uns zurück in die Pionierzeit des Kinos in Luxemburg der Jahre 1900 bis 1912 werfen (12.30 Uhr, In Neimënster, freier Eintritt)



Conversation avec un grand nom du cinéma africain



Un moment fort et très attendu du festival est la masterclass aujourd'hui d'Abderrahmane Sissako. Premier cinéaste africain à obtenir le César du meilleur réalisateur avec «Timbuktu» en 2014, le réalisateur et producteur mauritanien conversera avec l’écrivain et critique Michel Ciment (Positif). (16.30 heures, Ciné Utopia, en français)



LuxFilmFest: le cinéma, une arme de paix La réalisatrice palestinienne Najwa Najjar a animé une masterclass consacré à son travail d'écriture.

Musikvideos im Fokus

Die „Luxemburg Video Clip Night” ist die Gelegenheit, die besten Musikvideos made in Luxembourg zu entdecken. Video Clips sind echte Kunstwerke geworden. Des LuxFilmFest bietet eine Vorführung mit anschließender Podiumsdiskussion (moderiert von Yves Stephany vom radio 100,7) über die Herausforderungen moderner Musikvideoproduktionen. (18.30 Uhr in Ciné Utopia)



Der Traum von der großen Freiheit



Der Film „Firecrackers” von Jasmin Mozaffari, im offiziellen Wettbewerb, erzählt die Geschichte einer explosiven Freundschaft. Lou und ihre beste Freundin Chantal haben einen Traum: sie wollen ihre Kleinstadt verlassen. Chantals instabiler und besitzergreifender Ex-Freund vergewaltigt sie auf einer Party. Die junge Frau beschließt sich zu rächen. Sie zieht Lou in ihre Verdammnis. (Vorstellung in Anwesenheit der Haupt-darstellerin Michaela Kurimsky, 21 Uhr, Ciné Utopia, Englisch mit französischen Untertiteln)



Programmation détaillée ici.