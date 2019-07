Der Weg ist nicht das Ziel

Gilles SIEBENALER

Mit ihrem Auftritt am Samstag auf dem Herchesfeld setzten Rammstein neue Maßstäbe für Konzerte in Luxemburg. So ein Spektakel hatte man hierzulande noch nie gesehen. Sound, Licht, Pyro - auf der Bühne passte alles zusammen. Abseits lief hingegen nicht alles glatt.