Noch sechs Wochen bis zu ... den Wahlen? Nein, bis der Superjhemp über die Kinoleinwand rauscht. Nun liegt der Trailer vor.

Der Trailer zum Superjhemp-Film ist da

Das wichtigste Ereignis in diesem goldigen Herbst? Nein, es sind nicht die Landeswahlen, sondern "Superjhemp retörns", die Kinofassung des beliebten Luxemburger Comics von Roger Leiner und Lucien Czuga kommt in die Spielsäle. Am 24. Oktober beginnt das Kinospektakel, auf das ganz Luxemburg seit langem wartet. Ein Vorgeschmack gibt es nun mit einer ersten Trailerfassung. Eine zweite wird kommende Woche folgen, haben die Produzenten des Films, die Samsa Films Productions, mitgeteilt.







Interviews und Videos zum "Making of" erschienen im April 2017 in Form eines Storytellings auf wort.lu. Einige Szenen des Films - der Druck des "Luxusbuerger Wuert" wurden in den Produktionshallen des Luxemburger Wort gedreht.