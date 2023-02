Die Serie „The Newsreader“ bringt Skrupellosigkeit des TV-Mediengeschäfts und persönliche menschliche Dramen in zeitlosen Zusammenhang.

Der tollste Job überhaupt: Nachrichtensprecher

Die Faszination der Nachrichtenwelt ist grenzenlos. Mit viel Charme und hohem Unterhaltungswert beleuchtet die australische Serie „The Newsreader“, wie hochtrabend, bodenständig und vor allem abgrundtief menschlich es hinter den Kulissen der sich selbst zelebrierenden Nachrichtenshows zugeht.

Die vordergründige zeitliche Versetzung in die heute zum Teil sehr antiquiert anmutenden Anfänge der um die Zuschauergunst buhlenden TV-Nachrichtensendungen aus den 80er-Jahren stellt sich dabei ebenso als ein gelungener Griff in das stets belustigend unterhaltsame Nostalgiefach heraus wie als ein überzeugender Nachweis der zeitlosen Geschäftslogik eines von menschlichen Trieben und Schwächen bestimmten, bis heute aktuellen medialen Businessmodells.

Zwischen Komödie und Tragödie

„The Newsreader“ ist eine scheinbar leichte, von Michael Lucas für den australischen Sender ABC produzierte Komödie um die alltäglichen, amourösen und beruflichen Verstrickungen des durchwegs sympathisch anmutenden Redaktionsteams von „News at Six“, das vordergründig um das allabendliche Gelingen einer eher seichten, auf emotionale Aufarbeitung der Tagesaktualität setzenden Nachrichtensendung bemüht ist.

Zentraler Antrieb ist für die meisten jedoch die geradezu bodenlose Faszination des Postens des Nachrichtensprechers, der für die wenigen infrage kommenden Auserwählten wie auch für die vielen um sie kreisenden hilfreichen Geister das Nonplusultra schlechthin darstellt, die Krönung eines täglich zelebrierten Medienrituals – der tollste Job überhaupt.

Und somit liegt auf der Hand, dass sich im Schein des Glanzes eines alle in seinen Bann schlagenden Faszinosum viele menschliche Schwächen offenbaren und Raum geben für persönliche Eitelkeiten, Eifersüchteleien sowie kleine und große Gemeinheiten unter Kollegen. Hinter der täglichen Komödie lauert eine jeden Moment denkbare Tragödie.

Weltgeschehen trifft auf Büroklatsch

Wird diese ausbrechen, wenn es dazu kommen wird, worüber hinter vorgehaltener Hand alle in der Redaktion seit Längerem tuscheln und spekulieren? Der Abschied des verdienstvollen, aber alternden, noch immer von seinem verblassenden Glorienschein des ehemaligen Starjournalisten verblendeten Geoff Walters (Robert Taylor) vom Oberpriesterstuhl des Hauptnachrichtensprechers.

Hinter ihm steht die nächste Generation bereits in den Startlöchern, vor allem die glamouröse, divenhafte, aber innerlich verunsicherte Helen Norville (Anna Torv), und der sanfte, begabte, etwas verklemmte, aber sehr ehrgeizige Dale Jennings (Sam Reid).

Noch geht der Alltag seinen gewohnten, hektischen Lauf, mit seinen immer wieder vorkommenden kleinen Aufregern um Promigeschichten, Prinzenhochzeiten oder Kometenerscheinungen. Als Helen und Dale sich persönlich näherkommen und die Romanze sogar selbst zum medialen Thema wird, beginnen mit dem Büroklatsch die Emotionen in der Redaktion immer stärker zu köcheln und hinter dem Rücken des mürrisch-tyrannenhaften, ebenso berechnenden wie wendigen, im Umgang mit vielen unterschiedlichen, mehr oder weniger stark ausgeprägten Egos geübten Redaktionsleiters Lyndsey Cunningham (William McInnes) braut sich Ungemach zusammen.

Als dann, zu allem Überfluss, die Nachrichtenlage in dramatischer Weise ernster wird und Geoff mit allen Mitteln um seinen Verbleib auf dem Stuhl des Nachrichtensprechers kämpft, ziehen definitiv dunkle Wolken in der Redaktion von „News at Six“ auf. Die Komödie ist vorbei, die letzten Masken fallen.

Mehr als überzeugendes Casting

Zu den herausragenden Qualitäten und Stärken des an die amerikanische Sixties-Serie „Mad Men“ erinnernden, absolut sehenswerten „The Newsreader“ gehören, neben dem klaren, geschickt bedächtigen narrativen Fluss seines unaufgeregten, von Emma Freeman geschickt inszenierten Handlungsstrangs, sein hervorragendes Casting.

Anna Torv spielt in „The Newsreader“ die glamouröse, doch divenhafte Helen Norville. Sie arbeitet in der Redaktion von „News at Six“. Foto: Werner Film Productions / arte online

In der Rolle von Helen und Dale geben Anna Torv und Sam Reid der Geschichte eine überzeugend-profunde Dimension. In dieser kommen vor allem auch die intimen, persönlichen Befindlichkeiten ihrer Charaktere hinter ihrem zur Schau gestellten öffentlichen Profil zum Vorschein. Die Skrupellosigkeit ihres Geschäfts, in dem sie sehr bewusst eine tragende Rolle einnehmen, offenbart sich gerade in ihrer subtil und spannungsreich geladenen Beziehung dabei nur umso mehr.

Die Mini-Serie „The Newsreader“ ist in sechs 55-minütigen Folgen auf arte online abrufbar.

