Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, ist der ehemalige Leiter des hauptstädtischen Musikkonservatoriums im Alter von 97 Jahren verschieden.

Ehrendirektor des Musikkonservatoriums Luxemburg

Der „Pionéier" Josy Hamer ist gegangen

Daniel CONRAD Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, ist der ehemalige Leiter des hauptstädtischen Musikkonservatoriums im Alter von 97 Jahren verschieden.

Josy Hamer ist verstorben. Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, ist der ehemalige Direktor des hauptstädtischen Musikkonservatoriums bereits am 26. Dezember im Alter von 97 Jahren verschieden.

Mit Hamer hat die Musikwelt in Luxemburg einen zentralen Wegbereiter, „e weidere Pionéier“ – wie es in den sozialen Medien hieß – verloren: „Das Konservatorium hat zwei Wellen starken Wachstums erlebt. Die erste in den 1960er-Jahren, als Josy Hamer zum Direktor ernannt wurde. Er war es, der den Unterricht, die Orchester und die Chöre des Konservatoriums, das damals zunächst in den Gebäuden in der Rue du Saint-Esprit untergebracht war, ausbaute“, schrieb Marie-Laure Rolland zum 100. Geburtstag des hauptstädtischen Musikkonservatoriums 2006.

Schon damals war klar: Hamer hatte mit seinem Engagement nicht nur den späteren Neubau bei Merl, sondern eben auch mit seinen Impulsen das musikalische Leben vieler Menschen geprägt. Als Dirigent der „Diekircher Philharmonie“ war er zudem im Norden des Landes als eine der Vaterfiguren der dortigen Musikschule bereits seit 1955 aktiv und erteilte Geigen-, Oboen- und Klarinettenunterricht.

Auch das Musikinteresse heutiger Politikerinnen und Politiker hatte Hamer geweckt: „E groussen, eleganten, dichtege Mann ass gestuerwen. Merci Här Hamer fir d’Léift zur Musek, déi Dir esou ville Jonke mat op de Wee ginn hudd“, schrieb Familienministerin Corinne Cahen in einem sehr persönlichen Rückblick als Reaktion auf die Todesnachricht.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

„Josy Hamer war ein guter Direktor, der seine Schüler stets zu motivieren wusste und das Beste aus ihnen herausholte“, sagte die einstige Kulturministerin Erna Hennicot-Schoepges – dokumentiert zu dessen 75. Geburtstag von Joseph Groben. Der Direktor habe mit seinen verschiedenen Ensembles stets internationale Kontakte gesucht, wohl wissend, dass nur auf diese Weise eine reale Bestandsaufnahme des Unterrichtsniveaus möglich sei, schrieb Groben im Rückblick auf die Feierstunde im Jahr 2000. Den Vergleich mit dem Ausland hätten die Schüler und die Ensembles aufgrund ihres hohen Leistungsstandes nie zu scheuen brauchen. Mit der Gründung der internationalen Meisterkurse im Jahre 1980 habe Josy Hamer in dieser Beziehung einen wichtigen Meilenstein gesetzt.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.