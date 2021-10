Gesellschaftlicher Wandel in Comics: Clark Kents Sohn verliebt sich in einen Mann und outet sich als bisexuell.

Der neue Superman ist bisexuell

(AFP) - In einem neuen Superman-Comic, der im November erscheinen soll, wird sich Clark Kents Sohn in einen Mann verlieben und seine „Identität“ als „bisexuell“ annehmen, kündigte der Verlag DC Comics von Warner Bros. am Montag an. Ein neues Beispiel dafür, wie sich amerikanische Comics an den gesellschaftlichen Wandel anpassen.

„Ich habe immer gesagt, dass alle Menschen Helden brauchen und das Recht haben, sich in diesen Helden wiederzufinden“, erklärte der Autor des Comics, Tom Taylor, in einer Erklärung, die durch eine Zeichnung des Künstlers John Timms illustriert wird, auf der Supermans Sohn Jon Kent einen jungen Mann, einen Journalisten namens Jay Nakamura, auf den Mund küsst. Die Anzeige von DC Comics trägt die Überschrift „Jon Kent hat seine Identität gefunden (...) Der neue Superman outet sich als bisexuell“.

Batman-Mitstreiter Robin outet sich Autorin Meghan Fitzman erntet aus der LGBTQ+-Gemeinschaft viel Lob.

Tom Taylor ist der Meinung, dass „das Symbol von Superman immer Hoffnung, Wahrheit und Gerechtigkeit war. Heute ist dieses Symbol etwas, das immer mehr Menschen mit dem mächtigsten Superhelden der Comics verbinden können“. Jon Kent, Sohn von Clark Kent und der Reporterin Lois Lane, befreundet sich mit dem Reporter Jay Nakamura. In der Ausgabe, die am 9. November in den USA erscheint, wird diese Beziehung schließlich zu einer Romanze. Diesen Sommer hatten Gerüchte über einen „schwulen Superman“ und ein „Coming-out“ des Superhelden die Fachpresse und die Fanseiten aufgewühlt.

