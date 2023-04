Alte Freunde und ein neuer Stern in der Luxemburger Filmfamilie. "Little Duke" zeigt, wie sich Leben verändert: Rührend und nostalgisch.

Filmpremiere im Kinepolis

Der neue Andy-Bausch-Film treibt Tränen ins Auge

Marc THILL Alte Freunde und ein neuer Stern in der Luxemburger Filmfamilie. "Little Duke" zeigt, wie sich Leben verändert: Rührend und nostalgisch.

37 Rollen neben vielen Statistenrollen umfasst der neue Film von Andy Bausch, „Little Duke“, der am Mittwoch im Kinepolis seine Avant-Premiere feierte, bevor er dann genau in einer Woche in das offizielle Kinoprogramm aufgenommen wird.

Dementsprechend viele Gäste aus der Filmwelt und der Filmcrew kamen zu dieser Premiere, wobei die Stimmung auch bestens war, ja ausgesprochen familiär, passend zu diesem von Paul Thiltges produzierten Familienfilm.

Wie bei der Premierenabend mehrfach betont wurde, vereint „Little Duke“ vor und hinter der Kamera „eine große Familie der Filmschaffenden, Schauspieler und Schauspielerinnen“, um auf der Leinwand eine teils traurige, teils aber auch rührende und erfreuende Geschichte über zerrüttete Familien und genauso komplizierte, wie innige Freundschaften zu erzählen.

Ein neuer kleiner Stern in der Welt des Luxemburger Schauspiels hat übrigens in „Little Duke“ sein Filmdebüt: Der siebenjährige Mayson Bossi, der im Film den fünf Jahre alten Jules spielt.

„Little Duke“ ist ein Drama mit einer guten Prise Humor und einem Hauch Nostalgie, in dem neben Familie und Freundschaft auch die Stadt Luxemburg stark präsent ist, eine Stadt gebaut auf alten Fundamenten, die sich aber wie die Figuren im Film ebenfalls einer sich stets wandelnden Zeit anpassen muss - und das wiederum mit viel Komplikationen.

Der sozialkritische Blick von Andy Bausch, der zusammen mit Frank Feitler das Szenario geschrieben hat, fehlt ebensowenig wie auch der Klamauk, den man seit der Troublemaker-Gauner-Trilogie von Andy Bausch bestens kennt.

Der Plot: Eine Erbschaft bedeutet zwangsläufig nicht das Ende aller Sorgen. Sicherlich nicht für zwei ältere Freunde, Mill (Änder Jung) und Schumi (Luc Feit), beide Anfang 60, die nach dem Tod ihres Adoptivvaters den „Little Duke“ geerbt haben. Der Irish Pub im Pfaffenthal ist mittlerweile hoch verschuldet und renovierungsbedürftig, passt aber perfekt in den Plünderungsplan der Immobilienspekulanten, die das gesamte Viertel neu gestalten wollen. Was tun? Im Rentenalter einen neuen Anlauf nehmen, den Pub neu beleben oder dem Druck der Spekulanten nachgeben? Die schwierige, aber kluge Reise zweier alter Männer - der eine, der an Versprechen festhält, der andere ein unverbesserlicher Optimist - durch die Welt der Reichen und Mächtigen.





