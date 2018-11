Der Meister der Töne

Der Tonmeister Marco Battistella ist viel unterwegs. Diese Woche trifft er in seiner Heimat bekannte Gesichter und Freunde.

Seine Facebook-Seite liest sich wie ein Reiseatlas. Mit etwa 45 Produktionen im Jahr ist Marco Battistella viel unterwegs. Diese Woche trifft der Luxemburger Tonmeister in seiner Heimat bekannte Gesichter und Freunde.

Am vergangenen Wochenende mit dem Orchestre philharmonique du Luxembourg bei den „Rainy Days“, am Montagabend mit den Solistes Européens in der Philharmonie, nun mit der ehemaligen OPL-Flötistin Hélène Boulègue in Differdingen: Kommt der 1986 in Esch/Alzette geborene, in Wien lebende und arbeitende Tonmeister Marco Battistella in Luxemburg vorbei, ist seine Agenda prall gefüllt ...