76. Filmfestspiele in Cannes

Der luxemburgische Filmsektor feiert sich an der Croisette

Beim Empfang des Film Fund in Cannes kam die Filmbranche zusammen, und es wurden zwei Ehrungen verliehen.

Trotz regnerischen Wetters fiel der Empfang am luxemburgischen Pavillon in Cannes nicht ins Wasser. Rund 50 Filmschaffende, darunter Filmproduzenten, Regisseure und Schauspieler aus der luxemburgischen Filmbranche, fanden am Samstag, den 20. Mai 2023, im luxemburgischen Pavillon im Village International an der Croisette zusammen, um den Erfolg des Sektors zu feiern und sich auszutauschen.

Der Film Fund ist in diesem Jahr dort vom 16. bis 24. Mai mit einem eigenen Pavillon vertreten und beherbergt rund 20 Unternehmen und Produktionsfirmen, die sich auf Postproduktion, Ton und neue Technologien spezialisiert haben.

9 Das großherzogliche Paar beim Besuch des luxemburgischen Pavillons in Cannes. Umgeben von Premierminister Xavier Bettel (links) und Film-Fund-Direktor Daleiden (rechts). Foto: Anina Valle Thiele

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr Gilles Chenial, dessen Filmproduktionsfirma „Les Films Fauves“ mit gleich drei Co-Produktionen „Jeunesse (Printemps)“, „Los delicuentes“ sowie „Conann“ bei den Filmfestspielen an der Croisette vertreten ist.

Großherzog verleiht Ehrenmedaillen

Anlässlich des Empfangs, bei dem auch Premier- und Medienminister Xavier Bettel und das großherzogliche Paar zugegen waren, verlieh Großherzog Henri zwei Ehrenmedaillen (Croix de Chevalier de l’ordre de Mérite).



Geehrt wurden Myriam Achard vom PHI Centre in Montreal für ihre Verdienste, unter anderem für den VR-Pavillon, einem von ihr kuratierten Projekt des Film Fund Luxembourg, das der breiten Öffentlichkeit einige der besten Reality-Produktionen der Welt kostenlos zur Verfügung stellte, sowie Guilhem Caillard. Caillard ist Regisseur und Programmdirektor des französischsprachigen Filmfestivals CINEMANIA.

Zuvor hatte das Großherzogliche Paar verschiedenen Pavillons einen Besuch abgestattet, darunter auch dem Ukrainischen.



Für den Film Fund sprachen unter anderem Film-Fund-Direktor Guy Daleiden und Alexis Juncosa, aus der Filmbranche ergriff der Produzent Nicolas Steil das Wort. Daneben gaben Gilles Chenial (Les Film Fauves), Donato Rotunno (Tarantula), Yann Tonnar sowie die Schauspielerin Marie Jung Statements ab.

Premierminister Bettel unterstrich, dass man nicht vergessen dürfe, dass sich ein Land in Europa derzeit noch immer im Krieg befindet.

