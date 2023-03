Zwei Architektinnen wagen einen kritischen Blick auf die Verlagerung des Ressourcenabbaus ins Weltall. „Down to Earth“ auf der Biennale.

18. Architekturbiennale

Der Luxemburger Pavillon in Venedig hinterfragt Space Mining

Nora SCHLOESSER Zwei Architektinnen wagen einen kritischen Blick auf die Verlagerung des Ressourcenabbaus ins Weltall. „Down to Earth“ auf der Biennale.

Die Erde ist überlastet und die Ressourcen sind allmählich erschöpft. Wie drastisch die Lage weltweit ist, zeigt auch der „Earth Overhoot Day“ - der Tag, an dem die Menschheit alle natürlichen Ressourcen verbraucht hat, die die Erde innerhalb eines Jahres rein theoretisch zur Verfügung stellen kann. Luxemburg hat diese Marke bereits am 14. Februar überschritten.

Könnte Space Mining, also der Asteroidenbergbau, bei dem Rohstoffe aus dem All gewonnen werden, in gewissem Sinne eine Lösung für das Problem der Ressourcenknappheit darstellen? Oder führt dieses Konzept nur zu weiteren Konflikten? Sollte man der Gründung von Kolonien auf dem Mond und dem Abbau von Erzen und Metallen auf Asteroiden nicht doch mit etwas Skepsis begegnen?

Der luxemburgische Pavillon in Venedig wird das Aussehen eines sogenannten „Lunar Laboratory“ haben. Foto: Armin Linke

Einen kritischen Umgang mit dem Space Mining bieten auch die Kuratorinnen des Luxemburger Pavillon auf der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig. Francelle Cane und Marija Marić - in Luxemburg ansässige Architektinnen und Forscherinnen - möchten mit ihrem Projekt „Down to Earth“ Denkanstöße geben. Es geht darum, die Verlagerung der Ausbeutung der Ressourcen ins Weltall, den enormen Wachstumsdrang der Menschheit und deren Auswirkungen zu hinterfragen.

Der Pavillon wird zum Mondlabor

Für ihre Ausstellung in Venedig verwandeln die beiden Architektinnen den luxemburgischen Pavillon in Venedig in ein Mondlabor, in dem der Abbau von Rohstoffen im All inszeniert wird. „Down to Earth“ macht sich also den Archetyp des „Lunar Laboratory“ zu eigen. Dies sind maßstabgetreue Modelle der Mondlandschaft, die ebenfalls in Institutionen und Privatunternehmen genutzt werden, um verschiedene Arten des Bergbaus auszuprobieren.

Gehört der Weltraum uns? Die Gast-Ausstellung "New Minett" katapultiert die Besucher in eine Welt der Kolonisierung des Weltraums und gesellschaftlicher Utopien.

Doch damit nicht genug, schließlich geht das Projekt von Francelle Cane und Marija Marić über die Ausstellung hinaus. Zu „Down to Earth“ gehört ebenfalls ein Film. Dieser ist in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Armin Linke entstanden, und sammelt, wie Francelle Canne in der Pressekonferenz zur Präsentation des Luxemburger Pavillons auf der Architekturbiennale erklärte, unterschiedliche Stimmen von Repräsentanten und Experten aus dem Bereich des Space Mining.

Der Workshop „How to: mind the Moon“ und die Buchpublikation „Staging the Moon“ sind zwei weitere Teilprojekte von „Down to Earth“.

Luxemburg als Ausgangspunkt

„Die Architektur ist ein zentraler Bestandteil des Alltags“, betonte Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) am Dienstag in der Konferenz und wies, genauso wie Hélène Daub (Kultur:LX) und Maribel Casas (Luxembourg Center of Architecture), noch einmal auf die Wichtigkeit der Luxemburger Teilnahme an der Biennale in Venedig hin.

Dass Luxemburg als einer der Vorreiter in puncto Space Mining gilt, bildete für Francelle Cane und Marija Marić den Ausgangspunkt ihres aktuellen Projekts, das auf der 18. Architekturbiennale zu sehen sein wird.

Zur Architekturbiennale Die 18. Architekturbiennale in Venedig findet vom 20. Mai bis zum 26. November unter dem Titel „The Laboratory of the Future“ statt. Die Vorbesichtigungstage sind am 18. und 19. Mai. Der Luxemburger Pavillon wird am 18. Mai, um 16 Uhr offiziell eröffnet. Das Rahmenprogramm des Luxembourg Center of Architecture (luca), in Zusammenarbeit mit Kultur:LX besteht aus der Konferenz „Exhibiting Architecture at Venice Biennale - History, Politics and Challenges“ am 22. März um 18.30 Uhr im luca, einer Diskussionsrunde mit früheren Kuratoren des Luxemburger Pavillon am 19. April um 12.30 Uhr und einer Konferenz mit den aktuellen Kuratorinnen Francelle Cane und Marija Marić am 21. September um 18.30 Uhr im luca. Weitere Informationen unter:

www.labiennale.org

www.luca.lu

www.venicebiennale.kulturlx.lu

