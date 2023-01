„Annie Colère“ entpuppt sich als ein bewegendes Drama mit humorvollen Einlagen. An Ernsthaftigkeit verliert der Film dadurch jedoch nichts.

Filmkritik

Der Kampf um die Legalisierung von Abtreibungen

Schwangerschaftsabbrüche waren lange Zeit illegal, sind es in vielen Ländern bis heute noch. Doch selbst da, wo Frauen legal abtreiben können, bleibt es ein Tabuthema, was meist - und das grundlos - mit Scham behaftet ist. Problematiken, die zunehmend in Theaterstücken und Filmen aufgegriffen werden. Man denke etwa an Larisa Fabers „Good Girls“.

Rund um Abtreibung und Verhütung dreht sich auch das französische Drama „Annie Colère“, das zurzeit in den hiesigen Kinos zu sehen ist. Die Regisseurin und Drehbuchautorin Blandine Lenoir erzählt hier während zwei Stunden die Geschichte der 1973 in Frankreich gegründeten Bewegung MLAC - Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception, die sich für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzte. Mitglieder waren nicht nur Frauen, sondern auch Männer sowie Ärzte, die für legale Abtreibungen einstanden und dafür auf die Straße gingen.

Dabei vollzog die Bewegung selbst - in einem medizinischen Rahmen – Schwangerschaftsabbrüche, betreute die Frauen, versuchte sie über den weiblichen Körper und hormonelle Verhütungsmittel, wie die Pille, aufzuklären. Schlichtweg, um zu verhindern, dass weiterhin Frauen ungewollt schwanger werden würden.

Leider war die Anti-Babypille in den frühen 70er-Jahren für viele hinsichtlich der Kosten, ein Luxusgut und damit keine Option. Einer von vielen Fakten, die Blandine Lenoirs Film aufgreift und darlegt.

Kampf um die Selbstbestimmung der Frau

Eingebettet ist dieses historische Narrativ in die alltägliche Lebensgeschichte der zweifachen Mutter Annie (Laure Calamy). Nachdem sie ungewollt schwanger wird, sucht sie sich Hilfe bei der MLAC. Begeistert von der Unkompliziertheit des Abtreibungsprozesses, der familiären und empathischen Betreuung, will sich Annie fortan ebenfalls der MLAC anschließen.

„Keine Sorge, wir verwenden hier keine Nadeln oder ähnliches“, versucht Hélène (Zita Hanrot), Mitglied der MLAC, Annie vor ihrer Abtreibung zu beruhigen. Verzweifelte Selbstversuche, den Fötus mit allen möglichen Objekten aus dem Uterus zu entfernen, sind zu der Zeit nämlich nicht unüblich, wie auch der Film verdeutlicht. Die Folgen: Hunderte von Toten.

Dabei steht viel mehr auf dem Spiel als ausschließlich die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Es geht auch um die Bestimmung über den eigenen Körper, um sexuelle Aufklärung und das Recht zu entscheiden, wann und ob man schwanger wird.

Zusammenspiel von Inhalt und Ästhetik

Es sind ergreifende und berührende Bilder, die „Annie Colère“ aufwirft. Innerhalb kurzer, aufeinanderfolgender Szenen werden eine ganze Reihe von Frauen während des Abtreibungsprozesses gezeigt. Die Utensilien sind professionell, der Rahmen weniger. Immerhin finden die Schwangerschaftsabbrüche im Hinterstübchen oder bei einer der Frauen zu Hause statt.

Die Reaktionen der Patientinnen vor, während und nach dem Eingriff sind so verschieden und vielfältig wie die Frauen selbst. Ebenso die Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch. Nahaufnahmen, aufgeladen mit jeglichen Emotionen, dominieren den Streifen. Dabei überwiegen kalte Töne die Ästhetik; sie stimmen mit dem Inhalt des Films überein. Eine gelungene Symbiose.

Der Antrieb vieler MLAC-Mitglieder, insbesondere der weiblichen, ist Wut. Wut auf das Patriarchat, auf die männerdominierte Ärztebranche, die über die Körper der Frauen entscheidet, und auf die misogyne Haltung der Politik. Wünsche nach (mehr) Selbstbestimmung werden laut.

Mischung aus Faktualität und Fiktion

Blandine Lenoire veranschaulicht auf eingängige Art und Weise, wie wenig Frauen damals eigentlich über ihren eigenen Körper wussten. Auch vonseiten der Ärzte gab es kaum Aufklärung. Mit einem Schmunzeln können Zuschauerinnen und Zuschauer etwa eine Szene erleben, in der Annie sich selbst mithilfe eines Spiegels erkundet.

Es ist die Mischung aus historischer Faktualität und Fiktion, die hier so wunderbar funktioniert. Es wird eben nicht nur die Geschichte der MLAC erzählt. Vielmehr wird ebenfalls das Porträt einer kämpferischen, emanzipierten und engagierten Frau gezeichnet. Details, wie die im Abspann zu hörende „L’hymne des femmes“, hinterlassen einen prägenden Eindruck.

„Annie Colère“: ein bewegendes Drama, aufgeladen mit schwerer Kost und bis heute relevanten Thematiken. Die wenigen komödienhaften Elemente lockern das Ganze dann auch etwas auf, nehmen dem Film aber keineswegs seine Ernsthaftigkeit und Notwendigkeit.



