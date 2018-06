Die Fotos von Enri Canaj, Mitglied der Magnum-Agentur, zieren die Seiten von „Newsweek“ oder „Paris Match“. Mit seiner Kamera dokumentiert er dramatisches Zeitgeschehen und erklärt wie man damit persönlich fertig wird.

Der ganzen Welt zeigen, was Sache ist

Vesna ANDONOVIC Elf Jahre alt war Enri Canaj, als er mit seinen Eltern aus der albanischen Heimat nach Griechenland zog. Heute zieren die Fotos des 38-Jährigen, der Mitglied der Magnum-Agentur ist, die Seiten von „Newsweek“, „Paris Match“ oder noch „The Financial Times“ und „Le Monde Diplomatique“. Mit seiner Kamera dokumentiert er das Zeitgeschehen und lässt dabei viel von seiner eigenen Geschichte mit einfließen.

Herr Canaj, die Schau „Ils défendent nos libertés – 30 ans de Prix Sakharov“, in der Ihre Bilder aktuell zu sehen sind, thematisiert den Kampf für die Freiheit. Was soll diese Ausstellung in einem Land wie Luxemburg, das in diesem Bereich fast wie eine Insel der Glückseeligen anmutet, bestenfalls bewirken?



Nun, sie soll die Menschen hier zeigt, dass es bei weitem nicht überall so ist. Wir Fotografen sind dabei eine Art „Anwälte“, die ihre Causa plädieren.



Wieso sollte eine Fotoausstellung dies besser können als die tagtägliche Flut an Nachrichtenbildern?



Durch genau diese Gegenüberstellung des ganz präzisen Moments mit dem vorbeiziehenden Fluss der Bilder, die dem Betrachter im trauten Heim vielleicht wie eine Fiktion vorkommen. Wer sich meine Aufnahmen ansieht, spürt die Kraft dieser Menschen, genau so wie ich in dem Moment, als ich mein Foto gemacht habe.



Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt bei der Flüchtlingsthematik. Wie wird man als Mensch emotional damit fertig, ständig mit Leid konfrontiert zu sein und es – geradezu machtlos – betrachten zu müssen?



Man darf nicht nur an den Moment denken, in dem man da gerade ist, sondern an die Zukunft. Natürlich ist es schwer, denn man muss mit vielen schwierigen Situationen fertig werden. Und natürlich trägt man auch einen Teil davon später mit sich herum. Aber machtlos fühle ich mich dabei nie. Denn ich hoffe ja, mit meinen Bildern Dinge verändern, verbessern zu können. Vielleicht ist dies mir persönlich noch wichtiger, weil auch ich einmal in meinem Leben eine Art „Flüchtling“ war.



Glauben Sie noch, nach all dem, was Sie gesehen beziehungsweise fotografiert haben, an das Gute?



Ja. Schließlich muss man an etwas glauben, und, dass ich mit meiner Fotografie Gutes bewirken kann, scheint mir eine gute Wahl. Was mich am meisten beeindruckt in diesen schwierigen Momenten, ist nämlich diese Kraft, zu der Menschen fähig sind – und sei ihre Lage noch so dramatisch, ja tragisch. Deshalb will ich auch sie zeigen: die unglaubliche Kraft.



Im August 2017 dokumentierte Enri Canaj in Addis Abeba – eine Woche lang undercover – den Alltag des äthiopischen Anwalts und Sacharow-Preisträgers Ameha Mekonnen. Foto: Enri Canaj

Sie betrachten das Flüchtlingsthema aus einer ganz persönlichen Warte heraus ...



Ja, ganz sicher. Durch meine Vita habe ich zweifelsohne eine besondere Sensibilität dafür. Ich weiß nämlich genau, wie es sich anfühlt, „Flüchtling“ zu sein. Deshalb schaue ich Flüchtlingen auch immer geradewegs in die Augen – nicht nur als Fotograf, sondern auch als fühlender Mensch: Beide fotografieren stets gemeinsam.



Sie zogen mit elf aus der albanischen Heimat nach Griechenland ...



Meine Eltern wollten unbedingt aus Albanien raus, die Welt entdecken – gleich nach dem Zusammenbruch des Landes, noch vor dem großen Emigrationsstrom. Da die Wartezeit für ein Visum nach Griechenland die kürzeste von allen war, verschlug es uns dorthin. Wir kamen nach Athen und landeten in einem Stundenhotel, von dem wir nicht einmal wussten, was es überhaupt war, denn Prostitution gab es in Albanien nicht. Wir schlugen uns eher schlecht als recht durch: Wie viele Griechen, verkaufte auch ich, vor der Schule, auf der Straße Brot, und verdiente damit 10 000 Drachmen – mehr als meine Eltern mit ihren Jobs.



Macht dieser persönliche Bezug Ihre Arbeit nicht noch schwieriger – schließlich muss man sich ja auch ein Stück weit selbst schützen?



Ich kann nicht ohne Emotionen arbeiten, deshalb muss ich sie auch zulassen: Die Bilder sind Teil meines Lebens, ebenso wie meine Erfahrung Teil meiner Arbeit ist. Fotografieren ist nicht das mechanische Betätigen des Auslösers, sondern das Gefühl, das man in dem Augenblick empfindet.



Entblößen Sie sich dabei nicht auch zu sehr selbst?



Nein, als Künstler zeigt man stets einen Teil seiner selbst in seiner Arbeit: Man legt seine Seele sozusagen auf den Tisch. Inzwischen wurde alles ja schon einmal gezeigt, interessant ist heutzutage also nur die Einzigartigkeit einer individuellen Geschichte und wie ein persönlicher Blick sie erschafft und erzählt. Am Ende des Tages hat nur das Bestand, was tief aus einem selbst kommt.



Das alles passiert beim Auslösen?



Nein, das „Editing“ ist eine wichtige Etappe, um nicht zu sagen die Hälfte der eigentlichen Arbeit – und ich meine damit nicht die Bildbearbeitung. Um überhaupt arbeiten zu können, muss ich erst die Situation dieser Menschen verstehen. Erst dann kann ich ihre Geschichte erzählen – und zwar durch eine Reihe Bilder, nicht nur ein einziges. In diesen Bildern findet sich dann nicht nur ihre Geschichte wieder, sondern eben stets auch ein Teil meiner eigenen.



Können Fotografien des Leids dann auch Hoffnung dokumentieren?



Dass wir abgeschirmt in einer Blase leben, ist ein Trugschluss. Deshalb ist es wichtig, solche Dinge zu sehen – um sie auch verändern zu wollen. Als ich 2006, 2007 auf den griechischen Inseln begann, Fotos von Flüchtlingen zu machen, waren dort nur wenige Kollegen, das Thema war in den Medien nicht wirklich präsent. Dadurch, dass wir aber dort arbeiteten, wurde es dann zum Thema – was auch die Situation der Flüchtlinge verbessert hat. Natürlich ist es schwer, diese Flüchtlingsschicksale zu dokumentieren, aber jemand muss den Job schließlich machen, damit endlich Dinge in Bewegung kommen.



Bei dramatischen Themen stellt sich schnell die Frage der Ästhetik – die ewige Debatte, ob man Tragisches schön in Szene setzen darf ...



Ästhetik ist nicht der Kunst vorbehalten, sie ist ein Teil unseres Lebens – in diesem Sinne ist sie auch stets Teil meiner fotografischen Arbeit, wobei in ihrem Mittelpunkt immer Gefühle stehen. Durch unsere Erfahrung betrachten wir die Welt um uns ganz individuell, wenn ich also eine bestimmte Emotion verspüre, muss ich ihr auch Ausdruck verleihen und etwas daraus erschaffen.

Sprechen Sie eigentlich gerne mit Menschen über Ihre Bilder?



Nein, nicht wirklich. Wir Fotografen sind schwierige Zeitgenossen: Ich arbeite viel – und meist allein und fühle mich in Gegenwart großer Menschenmengen nicht wohl. Eine Rede, wie bei der Vernissage dieser Ausstellung gehört aber dazu: mit der Macht der Fotografie kommt auch Verantwortung einher.



Gab es Bilder, die Sie bewusst nicht gemacht haben?

Es ist eher eine Frage der Augenblicke, die ich verpasst habe, weil ich nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Denn trotz aller Vorbereitungen bleibe ich vor Ort immer gerne offen – und lasse zu, dass das Schicksal mir weitere, unvorhergesehene Türen öffnet.



Für die Ausstellung in Neimënster haben Sie den äthiopischen Anwalt Ameha Mekonnen, Präsident des „Human Rights Council“, mit Ihrer Kamera begleitet. Wie haben Sie sich für diesen Auftrag vorbereitet?



Nun, erst mal habe ich recherchiert, wer er überhaupt ist. Dann waren wir, vor meinem Besuch, über „WhatsApp“ in Kontakt, jedoch nur oberflächlich, denn er hatte Angst, da er von der Polizei überwacht wurde.



Und wie verlief die Arbeit vor Ort?



Es war sehr schwierig, denn ich hatte nur eine Woche Zeit und damals herrschte Ausnahmezustand in Äthiopien. Zudem arbeitete ich „undercover“ – da ich kein Journalistenvisum besaß und eigentlich überhaupt nicht hätte fotografieren dürfen. Dies war abereine ganz bewusste Entscheidung, da ich sonst ständig unter Polizeibegleitung hätte arbeiten müssen, was ich jedoch nicht wollte. Ich konnte also fast nur in dem „Schutz“ eines Autos, seines Hauses oder anderer Gebäude Aufnahmen machen. Diese Einschränkungen und die Angst, erwischt zu werden, hat die Arbeit nicht wirklich leicht gemacht. Ameha war mir jedoch eine sehr große Hilfe.



Wieso nimmt man dann als Fotograf solch einen komplizierten Auftrag überhaupt an?



Weil ich diesen Menschen, seine Kraft und seine Arbeit bewundere. Ameha ist ein fantastischer Mensch, und was er für Journalisten und Blogger vor Ort macht, ist unvorstellbar wichtig. Inzwischen sind wir richtige Freunde.



Wie schaffen Sie – auf dem Terrain – das notwendige Vertrauensverhältnis?



Erstaunlicherweise ist die Sprache dabei weitaus weniger wichtig, als man meinen könnte – man kann auch überaus wirkungsvoll nur mit Blicken kommunizieren. Das Wichtigste ist, stets den Menschen zuzuhören, um zu versuchen, sie und ihre Situation zu verstehen. Nur dann kann man beginnen zu dokumentieren.



Zu welcher Ihrer Aufnahmen von Ameha haben Sie heute noch die stärkste emotionale Beziehung?

Ich glaube zu denen, die ich bei ihm daheim gemacht habe, mit seiner Familie. In ihnen zeigt sich, wie schwierig sein tagtäglicher Kampf ist; zugleich ist es der Ort, an dem er sich sicher fühlt und aus dem er seine ganze Kraft schöpft.



Magnum ist ein wahrer Mythos der Fotografie. Was bedeutet es Ihnen, für sie zu arbeiten?



Es ist die weltweit wichtigste Fotoagentur: Als ich studierte, war es für uns eine Art Gründermythos. Heute bedeutet Magnum für mich die Gemeinschaft ganz unterschiedlicher Fotografen und die Freiheit, meine Arbeit so zu machen, wie ich es für richtig halte. Das ist nicht einfach, aber wunderbar.



„Ils défendent nos libertés – 30 ans de Prix Sakharov“ ist noch bis zum 3. Juli in Neimënster zu sehen. Täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet.