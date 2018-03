Älteste Tageszeitung Luxemburgs: Das sind nicht nur zahllose Geschichten, die die Redaktion in den vergangenen 170 Jahren auf dem Papier erzählt hat; es sind auch die Storys, die sie am Arbeitsplatz erlebt hat. Ein kurzer Ausflug in den Redaktionsalltag ...

Kultur 15 Min.

Der ganz normale Redaktionswahnsinn

Die kleinen „Schnoken“, die selbst in 170 Jahren Zeitungsgeschichte bislang noch niemand verraten hat.

Hinter den Geschichten in der Zeitung stecken oftmals noch ganz andere Geschichten - Pleiten, Pannen und immer wieder lustige Anekdoten. Kleine Erinnerungsstücke, die die Redaktion bei ihrer Arbeit erlebt und geprägt haben.



Verflixte Autorenzeile

Es ist das Großereignis im Sommer 1999 ...