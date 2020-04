In den Nachbarländern Frankreich, Belgien und Deutschland können wegen der Virus-Pandemie zahlreiche Musikfestivals nicht stattfinden, darunter "Rock am Ring" und "Pukkelpop". Auch Musikfreunde in Luxemburg blicken auf einen leeren Konzertkalender.

Der Festival-Sommer ist wegen Corona abgesagt

Festivalfreunde können die geplanten Ausflüge im Sommer 2020 aus ihren Kalendern streichen: Zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen können aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden. In Deutschland fallen etwa die Festivals Hurricane, Southside, Deichbrand, Elbjazz, Limestone, Highfield und M'era Luna aus, wie der Veranstalter FKP Scorpio auf seiner Website mitteilt.

Fraglich ist, ob Ticketinhaber ihr Geld zurückerhalten. "Unsere Gäste können sich sicher sein, dass wir sie schnellstmöglich und umfassend über weitere Schritte informieren werden", teilte FKP Scorpio mit. Deutschland hatte am Mittwoch ein weitreichendes Veranstaltungsverbot beschlossen, das vorerst bis 31. August gilt.

Auch das beliebte Festival in der Eifel "Rock am Ring" kann dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden. Ebenso fallen die Massen-Events "Rock im Park" (Nürnberg), "Melt" (Sachsen-Anhalt) und "Wacken" (Schleswig-Holstein) aus. Das "Lollapalooza"-Festival in Berlin (5.-6. September) wackelt ebenfalls.

Von "Pukkelpop" bis "Francofolies"

Auch im benachbarten Belgien gilt bis 31. August ein weitreichendes Veranstaltungsverbot. Die bei tausenden Musikfreunden beliebten Festivals "Tomorrowland", "Pukkelpop" und "Rock Werchter" wurden bereits gecancelt, schreibt "Brussels Times". Das selbe Streichkonzert in Frankreich: "Vieilles Charrues", "Francofolies" und "Eurockéennes" wurden abgesagt. Und hinter "Rock en Seine" in Paris (29. August bis 1. September) mit erwarteten 100.000 Besuchern steht ein großes Fragezeichen.

Auch Luxemburgs Event-Veranstalter spüren die Auswirkungen der Corona-Krise mit voller Wucht. Wie die Regierung am Mittwoch ankündigte, können bis 31. Juli keine Großereignisse oder Sportveranstaltungen ausgetragen werden. Davon betroffen sind wohl das Festival "Siren's Call" in der Abtei Neumünster (27. Juni) sowie eventuell auch das "e-lake" in Echternach (7. bis 9. August). Auch viele andere Events dürften ins Wasser fallen. Die Feierlichkeiten rund um den Nationalfeiertag am 23. Juni sind bereits abgeblasen.

