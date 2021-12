„The Wheel of Time” reiht sich in die Bandbreite herkömmlicher Fantasy-Serien ein.

Der Fantasy-Boom geht weiter

Seit dem Massenerfolg von „Game of Thrones“ erleben Fantasy- Serien einen regelrechten Aufschwung: Während Netflix mit Produktionen wie „The Witcher“ und „Shadow and Bone“ punkten kann, kommt Amazon Prime Video nun noch vor der für nächstes Jahr angekündigten „Herr der Ringe“-Serie mit einer neuen Fantasy-Saga um die Ecke. „The Wheel of Time“ („Das Rad der Zeit“) heißt die sehnlichst erwartete US-Produktion, die auf dem gleichnamigen Romanzyklus von Robert Jordan basiert und eine ganze Reihe von starken Frauenfiguren in den Fokus rückt.



In „The Wheel of Time” entführt uns der Showrunner Rafe Judkins in eine magische Welt, in der die Zeit nicht linear verläuft, sondern – wie der Name der Serie bereits andeutet – aus wiederkehrenden Zyklen besteht. Ähnlich wie im Buddhismus werden die Menschen nach ihrem Tod wiedergeboren – so auch der sogenannte „Dragon“, ein überaus mächtiger Machtlenker, der die Welt entweder retten oder zerstören wird. Dabei weiß jedoch keiner, ob der „Dragon Reborn“ als Mann oder Frau zurückgekehrt ist. Die Magierin und Angehörige der Aes Sedai (ein Zirkel mächtiger Zauberinnen, die die „Eine Macht“ nutzen, um die Welt vor dem Bösen zu beschützen) Moraine (Rosamunde Pike) ist auf der Suche nach dem wiedergeborenen Drachen und vermutet ihn in einem Bauerndorf in der Region Zwei Flüsse.

Zusammen mit ihrem Behüter Lan (Daniel Henney) macht Moraine sich auf den Weg in die Provinz. Dort stößt sie auf den Hirtenjungen Rand (Josha Stradowski), dessen große Liebe Egwene (Madeleine Madden), Mat (Barney Harris), Perrin (Marcus Rutherford) und die Seherin Nynaeve (Zoë Robins) – allesamt potenzielle Auserwählte.

Truppen und Anhänger der Dunklen Macht

Moraine will die jungen Erwachsenen zunächst in die Weiße Burg – das Zentrum der Macht der Aes Sedai – bringen, bevor sie mit ihnen zum Auge der Welt reist, damit der „Dragon Reborn“ dort die entscheidende Schlacht gegen den Dunklen König bestreiten kann.

Die Truppen und Anhänger der Dunklen Macht wollen den wiedergeborenen Drachen allerdings ebenfalls ausfindig machen, so dass die fünf Auserwählten stets auf der Hut sein müssen.

Anders als in der Buchvorlage, bleibt in den ersten Folgen der Serie sehr lange offen, wer der wiedergeborene Drache tatsächlich ist. Auch wenn es der Produktion zunächst an einer tief gehenden Charakterzeichnung der Figuren mangelt – was dem schnellen Einstieg in die Handlung geschuldet ist, sich in den letzten Episoden der ersten Staffel allerdings verbessert –, schlummert in allen möglichen Auserwählten das Zeug zum mächtigsten Kanalisierer bzw. zur mächtigsten Kanalisiererin der „Einen Macht“. Das erhält den Spannungsbogen lange aufrecht und lässt das Publikum mehrere Vermutungen anstellen.

Die Serie überzeugt mit einem sehr diversen Cast und in erster Linie mit starken weiblichen Persönlichkeiten wie Moraine, Egwene oder Nynaeve. Da in „The Wheel of Time“ fast ausschließlich Frauen Magie nutzen können, werden viele von ihnen zu mächtigen Zauberinnen, die in der Serie vermehrt epische (Kampf)Auftritte haben und die Handlung weitgehend tragen.

Mehr als ein „Game-of-Thrones“- oder „Herr-der-Ringe“-Abklatsch

Veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung eine Rezension, die „The Wheel of Time“ als faden Abklatsch von „Game of Thrones“ und „Herr der Ringe“ bezeichnet, scheint diese negative Kritik nur wenig berechtigt. Die Parallelen zu den beiden genannten Fantasy-Sagen sind zwar vorhanden, doch arbeiten die meisten Fantasy-Zyklen mit ähnlichen Elementen (brutale Schlachten, verschiedene Völkerstämme, Flucht vor den Mächten des Bösen, lange episodenhafte Reisen, Prophezeiung usw.). Dennoch handelt es sich hierbei stets um ganz unterschiedliche Welten und Geschichten, so dass ein Vergleich eigentlich nur wenig Sinn ergibt.

Auch wenn in „The Wheel of Time“ noch Luft nach oben ist – manche Stellen sind zu langatmig, während andere nicht genügend ausgeführt werden –, hält die Serie dennoch einige interessante Plot-Twists und Cliffhanger bereit, sticht aber nicht sonderlich aus der breiten Masse an Fantasy-Angeboten hervor. Auf das kommende Staffelfinale dürfen wir uns trotzdem freuen.

Die ersten sieben Folgen der Serie sind auf Amazon Prime Video abrufbar. Das Staffelfinale erscheint am 24. Dezember.

