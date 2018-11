Wie und warum der Luxemburger Literaturprofessor René Weis späte Gerechtigkeit für die 1923 hingerichtete Britin Edith Thompson erwirkt.

Der Fall Edith Thompson: Schuldig, weil sie eine Frau war

Vesna ANDONOVIC Am 9. Januar 1923, um 9 Uhr, öffnet sich die Falltür und Edith Thompson tut im Londoner Holloway Gefängnis am Galgen ihren letzten Atemzug. Wie ihr Liebhaber Frederick Bywaters wurde sie für den Mord an Ehemann Percy zum Tode verurteilt. Doch die Sachlage der Bluttat ist längst nicht so klar, wie sie scheint.

Am heutigen 22. November 2018, pünktlich zum Mittagsschlag, läutet Johann Sebastian Bachs Suite Nr. 3 D-Dur BWV 1068 in der anglikanischen Kapelle des City of London Cemetery and Crematorium eine Familienzusammenführung ein, die ganze 95 Jahre brauchte und ohne die Beharrlichkeit eines Luxemburger Literaturprofessors am University College London (UCL) vermutlich auch niemals stattgefunden hätte: Sieben Monate brauchte René Weis' Anwalt, um sie zu erwirken.



Ohne ihn gäbe es keine später Familienzusammenführung: Sieben Monate brauchte Anwalt des Luxemburger Literaturprofessors am University College London René Weis, um sie zu erwirken. Foto: Marc Wilwert

Doch warum ist er selbst überhaupt darum bemüht? „Es ist einfach das einzig Richtige, ja buchstäblich Einzige, das wir heute noch für diese junge Frau tun können“, so der Gelehrte. „Am Ende geht es hier, wie immer im Leben, nur um das Eine: sein Möglichstes zu tun.“ Der gebürtige Clerfer ist nicht nur ein weltweit anerkannter Shakespeare-Experte, sondern ebenfalls Erbe des Nachlasses von Ediths Schwester, Avis Graydon, und erfüllt nun einen Wunsch, den deren Familie Jahrzehnte lang vergeblich gerichtlich zu erwirken versuchte.



Fast ein Jahrhundert nachdem die damals 29-jährige Edith und ihr 20-jähriger Liebhaber für den Mord an Ediths Ehemann Percy zum Tode verurteilt und, zum gleichen Zeitpunkt, nur eine halbe Meile voneinander entfernt, im Londoner Holloway beziehungsweise dem Pentonville Gefängnis, hingerichtet wurden, finden die sterblichen Überreste der jungen Frau nun ihre letzte Ruhestätte an der Seite ihrer Eltern – in dem Grab, das Edith selbst damals nach der Bluttat für den ermordeten Percy erstand.

Ein bislang unveröffentlichtes Bild zeigt Edith Thompson (r.) und ihre Schwester Avis Graydon. Archiv René Weis





Liebesdrama ohne Happy End



Ediths Geschichte liest sich so packend und emotionsgeladen wie das Drehbuch eines Hollywood-Liebesdramas. Nur gibt es hier kein Happy End: Am Ende sind alle tot. Flüchtig kennengelernt hatten sich Edith und Freddie in der Kindheit, er war ein Freund ihres Bruders; lieben erst viel später, als Percy 1921 den P&O-Steward einlädt, bei ihm und Edith einzuziehen. Als er Wind von der Affäre der beiden bekommt, wirft Percy den Liebhaber aus dem Haus: Frederick geht wieder auf See, doch das Liebespaar hält den Kontakt über Briefe, die Edith später zum Verhängnis werden.



Der schicksalhafte 2. Oktober 1922, der für das Ehepaar Thompson mit einem Besuch im Criterion Theater unweit des Piccadilly Circus beginnt, endet kurz nach Mitternacht in Ilford tödlich: Ediths Liebhaber lauert ihnen auf dem Heimweg auf, es kommt zum Streit und Handgemenge und Freddie, der Percy eigentlich nur einschüchtern wollte, ersticht ihn. „No, don't“, soll Edith mehrmals laut geschrien haben, bevor sie der Angreifer selbst zu Boden wirft. Der Polizei gesteht sie nicht gleich, dass sie ihn erkannt hat.

Vor Gericht verstrickt Edith sich in Lügen, empört mit ihrem als arrogant ausgelegten Auftreten. Ihre Mittäterschaft leitet das Gericht und die Jury aus der Korrespondenz der beiden Liebenden ab. Selbst Bywaters' wiederholtes Beteuern, Edith trage keinerlei Verantwortung am Tode, lassen die Geschworenen nicht gelten.

Die Sachlage scheint klar: Die ältere, lebenserfahrenere Frau hat ihren jungen, ungestümen Liebhaber dazu verleitet, den lästigen Ehemann aus dem Weg zu schaffen.



Eine Dreierbeziehung ohne Happy End: Frederick Bywaters, Percy Thompson und seine Ehefrau Edith, am 10. Juli 201. Archiv René Weis

Am 11. Dezember 1922 brauchen die Geschworenen dementsprechend nur 135 Minuten, um über ihre Schuld, sprich ihren Tod, zu befinden. Sogar die Petition, die Freddies Leben retten soll und über eine Million Unterschriften sammelt, bleibt unbeachtet. Am 9. Januar 1923 wird das Urteil vollstreckt.



Als sei es der Tragödie nicht genug, muss die von ihren Gefühlen übermannte Edith halb ohnmächtig zum Galgen getragen und gestützt werden, während ihr die Schlinge umgelegt wird. Nach der Hinrichtung mehren sich Gerüchte, dass die junge Frau ein Kind erwartete. „Im Gefängnis hat sie – vom 11. Dezember bis zum 9. Januar, also in knapp 30 Tagen ganze 14 Pfund zugelegt, obwohl sie nachweislich fast nichts aß“, erläutert René Weis. In einem erst kürzlich von ihm im Archiv entdeckten Brief an seine Mutter äußert selbst der damalige Home Secretary, William Bridgeman, 1st Viscount Bridgeman, diesen Verdacht. Eine Autopsie wird nicht angeordnet. Ob dieses hartnäckige Gerücht heute noch zu belegen ist, scheint fraglich – doch darum geht es René Weis auch nicht.



„Diese Überführung von Ediths sterblichen Überresten ist eine Art späte und wenngleich kleine, trotzdem symbolische Gerechtigkeit – die mir persönlich sehr, sehr wichtig ist“, unterstreicht Weis und fügt hinzu: „Edith war ohne den geringsten Zweifel unschuldig und es ist an der Zeit einzugestehen, dass dies ein Fehlurteil war.“

Ein fataler Fehler

Auf seinem letzten Weg ist der Trauerzug heute dann ganz langsam am Haus Nummer 231 am Shakespeare Crescent, wo ihre Eltern früher wohnten, und der Kirche, in der sie als Kind die Sonntagsschule besuchte und 1916, nach sechs Jahren Verlobung, Percy heiratete, vorbeigefahren.

Die Aufnahme vom 10. Juli 1921 dieFreddie, Edith und Perc zeigt, lässt nichts von dem Drama erahnen was den Drei bevorsteht. Archiv René Weis

Neben der Trauer, die einem Abschied ohnehin innewohnt, verströmt der heutige Tag dann zudem einen bitteren Nachgeschmack: „Die ,Beweise‘ für Edith Thompsons Schuld – die aus ihren Briefen an Freddie zurückbehaltenen Andeutungen, ihren Mann vergiften zu wollen, ihm gar Glas ins Essen getan zu haben – waren nichts weiter als die düster-romantische Fantasien einer jungen, verliebten Frau.“ Denn weder Gift noch Glas konnten bei einer Autopsie des Ehemanns nachgewiesen werden.



Warum sie dann letztlich dennoch zum Tod am Galgen verurteilt wurde? „Dass sie aus der unteren Mittelschicht stammte und vor allem dass sie eine Frau war, wurde ihr letztlich zum Verhängnis. Edith ist das Opfer einer ,gendered justice‘ – die Vorurteile ihr gegenüber beeinflussten klar das Verdikt“, unterstreicht René Weis und verweist darauf, dass die Notizen des damaligen Richters, Montague Shearman, deutlich anklingen lassen, dass er ihr gegenüber feindselig eingestellt war. „Ich glaube bis zum Schluss hat Edith geglaubt, sie könne mir ihrer Aussage Freddie und sich retten – ein fataler Fehler“, so Weis.

Doch wie gerät ein Universitätsprofessor aus dem beschaulichen Großherzogtum überhaupt in diesen fast ein Jahrhundert alten Mordfall aus London? „In den 1980er-Jahren gab es im Vereinten Königreich heftige Debatten über die Todesstrafe, und als ich mich, damals als junger UCL-Professor, selbst ins Thema hineinlas, begegnete mir, neben dem Namen Timothy Evans, auch immer wieder der von Edith Thompson“, erinnert sich Weis.



"Cause célèbre"







"Is this the best we can do?", fragte sich René Weis nach dem besuch der Grabstätte Edith Tompson - und brachte damit eine geschichte ins Rollen, die an diesem 22. November 2018 ihren Abschluss finden. Foto: Marc Wilwert

Bewegt besucht er am 17. Dezember 1984 auch Ediths Grab, das nach dem Umbau des Holloway Gefängnisses 1971 von dort in den Brookwood Cemetary in die Grafschaft Surrey verlegt worden war: „Schon damals hätte das Home Office Ediths Familie eigentlich Bescheid geben müssen, sie tat es aber nicht“, merkt Weis an. „Ein einfacher Holzpfahl mit der Nummer 224527 markierte damals die Stelle, an der Edith und drei weitere hingerichtete Frauen lagen. Und als ich beim Weggehen auf den Friedhofswärter und zugleich -besitzer traf, erzählte er mir, dass auch er oft andächtig an diesem Grab verharre, weil er aus Ediths Nachbarschaft stammte und – wie so viele – von ihrer Unschuld überzeugt war.“



„Is this the best we can do?“, habe Weis damals ihn und wohl ein Stück weit auch sich selbst gefragt, worauf der Wärter ihm angesichts seiner augenscheinlichen Bestürzung vorschlug, das neun mal vier Fuß große Grab für 100 Pfund zu erstehen: „So wurde ich, am 1. Januar 1985, gemeinsam mit meiner guten Freundin Audrey Russell, offiziell Besitzer der Grabparzelle 117 und ihres grausigen Inhalts“, so Weis.



Eine moderne Madame Bovary

Die Ergebnisse seiner Recherche, für die er ebenfalls Kontakte zur Familie von Ediths Bruder, die auf Jersey lebt, aufnimmt, veröffentlicht der Universitätsprofessor 1988 in seinem „Criminal Justice: True Story of Edith Thompson“, das im Penguin Verlag erscheint. Vom Buch angetan, schlägt die Familie vor, ihn zu Avis' Erbe zu machen: „Um mir eine Legitimität vor der Justiz zu geben“, so Weis.

René Weis veröffentlichte sein Buch über die "Cause célèbre" 1988 im Penguin Verlag.

Mit Wirkung, denn woran Mutter und Schwester scheiterten, das gelingt Weis: Endlich Ediths Überführung ins Familiengrab zu erreichen. Hierfür brauchte es jedoch ebenfalls der Einwilligungen der Familien der drei anderen dort bestatteten Frauen. Die Exhumation fand vorgestern durch ein Expertenteam in Brookwood statt, morgens früh um sechs Uhr, in Anwesenheit von René Weis und seiner Ehefrau Jean.



„Edith Thompson war eine Art moderner Emma Bovary, die sich soweit in eine Traumwelt hineinsteigerte, bis diese Fantasien plötzlich, wie in Camus' ,L'étranger‘, zur schrecklichen Realität wurden“, bekräftigt der Gelehrte und Gegner der Todesstrafe. An der Vergangenheit kann er nichts ändern, wohl aber an der Zukunft. Dann erinnert nicht nur die seit zwei Jahrzehnten, jährlich am 9. Januar abgehaltene Messe an das tragische Schicksal einer jungen Frau, „die wegen der Moral und nicht wegen einem Verbrechen hingerichtet wurde“, so Weis.