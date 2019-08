Die Kunst bedient sich gerne einer starken Emotion, die uns angeboren ist: dem Ekel - ob Dante Alighieri oder Rammstein.

Der Ekel und seine Kraft

Daniel CONRAD Die Kunst bedient sich gerne einer starken Emotion, die uns angeboren ist: dem Ekel - ob Dante Alighieri oder Rammstein. Ein neuer Teil unserer Reihe "Gefühlswelten".

Verwesende Körper, Spuren des Alters und Verfalls, spritzendes Blut, verderbende Lebensmittel, krabbelndes Getier, eitrige Wunden, faulige Gerüche, unsittliches Verhalten, überbordende Sexualität oder die Konfrontation mit Fäkalien und Körperflüssigkeiten – alles das kann eine starke Reaktion auslösen: das spürbare Erschauern, der Wunsch, diesem Anblick, dem Geruch oder Geschmack entkommen zu müssen; vielleicht sogar Anzeichen von Übelkeit, Brechreiz, Schweißausbrüchen, sinkendem Blutdruck bis hin zur Ohnmacht.



Und dann noch dieser markante Gesichtsausdruck des Oberlippenverziehens, der nach unter rutschende Mundwinkel und des Naserümpfens, der weltweit gleich ist. Dieses Gefühl, „Ekel,“ ist etwas sehr mächtiges. Hervorgerufener Ekel ist deswegen auch ein besonderes Mittel der Kunst – selbst wenn er dann verstörend und manchmal gar übermannend wirkt.

Das hat damit zu tun, dass selbst die Illusion von Ekel Widerstände hervorrufen kann. Der Genuss von „Chilled Monkey Brain“ als Dessert des grauenerregenden Festmahls in „Indiana Jones and the Temple of Doom“ ist nur ein kleiner Appetithappen.

Literarische Bilder von James Joyce in „Ulysses“ legen da noch eins drauf: „Und wir stopfen Futter in ein Loch und 's hinten wieder raus: Nahrung, Speisesaft, Blut, Kot, Erde, Nahrung. Ekel „beeindruckt“ das Publikum unmittelbar, manche Kunstgenießer haben sogar eine regelrechte Passion für diese „Ästhetik“ des Ekels und für das Gefühl an sich, gerade weil diese Emotion und Reaktion so stark ist. Kunst spielt damit, forciert sie sogar.



„Tu m'as donné ta boue et j'ai fait de l'or.“ Charles Baudelaire, «Ébauche d’un épilogue pour la deuxième édition des Fleurs du Mal» (1861)

Wie die Forscherin Carolyn Korsmeyer es beschreibt, kann dann Ekel so etwas wie einen „paradoxen Magnetismus“ entwickeln: die Lust am Widerwillen. Das gibt es dann in den schillerndsten Farben: Der Ekel in Form großer Penisse als Zeichen übertriebener Lust in bacchantischen Darstellungen der Antike, Dante Alighieris „Commedia“ und furzende Dämonen im achten Höllenkreis; Charles Baudelaire, der das Paradoxe, den faszinierenden Ekel von Paris, in „Les Fleurs du Mal“ beschreibt: „Tu m'as donné ta boue et j'ai fait de l'or.“

Oder das Spiel mit Ekelszenarien und Vergänglichkeiten – ob Terry in Larry Clarks Film „Kids“, der mit dem erschreckenden Satz einsteigt „Jungfrauen. Ich liebe sie. Keine Krankheiten. Keine ausgeleierten Muschis. Kein Dreck. Nichts. Nur pures Vergnügen“, oder die vor Kurzem in Roeser live aufgetretene deutsche Band Rammstein, die von Tausenden auf dem Herchesfeld gefeiert wurde. Immer neu wird definiert, was Ekelerregend ist.



Die vielen Facetten einer starken Emotion

„Abscheu“ und „eigentlich ,was zum Erbrechen reizt‘“ gibt das Duden-Herkunftswörterbuch zu „Ekel“ an. Wurzel ist das mittelhochdeutsche „e(c)kel“ – und gleichzeitig gibt es eine Verbindung zum Wort „Gräuel“. Da wäre natürlich auch das englische Wort „disgust“ und seine Bedeutungsebenen, das sich wie das französische „dégoût“ auf die gleiche Wurzel in dem mittelfranzösischen „desgoust“ beruft: „Überdruss“, „Widerwillen“, „Aversion“ und „schlechter Geschmack“ (lateinisch: gustare/schmecken) schwingen da mit – und das zeigt schon die Vielschichtigkeit des Ekels.

Genau am Geschmack und der Unterscheidung, was guter und schlechter Geschmack ist, fängt auch der Ekel an. Ekel oder besser, die emotionale Grundlage dazu, ist uns angeboren. Als stark nahrungsbezogene Emotion hilft sie beim Unterscheiden, was wir essen können und was nicht; sie ist ein Schutz. Es ist aber auch eine ganz individuelle und kulturell erlernte Sache, was als Ekel erregend empfunden wird.

Glibberige Austern und überreifer Schimmelkäse in Frankreich, in Schweden und Island vergorener Fisch oder Wal, in China „Tausendjährige“, fermentierte Eier oder der kulinarische Genuss von Insekten, Hunden und Katzen – in der Esskultur lässt sich wohl am einfachsten dieser Unterschied deutlich machen.

Die Komödie aus „L’aile ou la cuisse“ mit Louis de Funès macht sich das zu Nutze: die Kontaminierung des Reinen; ein Zigarettenstummel im Backteig oder der Ersatz natürlicher Lebensmittel durch künstliche Imitate. Bei dieser komödiantischen Überspitzung wird noch gelacht. Aber der überbordende Essenskonsum, die Dekadenz, die sexuellen Ausschweifungen und die ungebremste Körperlichkeit in „La Grande Bouffe“ oder gar Folter mit Fäkalien als einzige Nahrung wie in Pasolinis „Salò o le 120 giornate di Sodoma“, der bis heute in Deutschland indiziert ist, sorgen für Entsetzen.

Kommt der Ekel plötzlich, kann er einen Schock verursachen; das Horrorgenre hat immer wieder neue Formen dafür gefunden. Zentral dabei ist, dass der Horror zwar Ekel entfaltet, doch Erleichterung Einzug hält, wenn wir das Kino verlassen und die Illusion Ekels in sich zusammenfällt. Die Verletzbarkeit und Vergänglichkeit des menschlichen Körpers, ist da nicht allein so ekelerregend.

Für die Reihe „Gefühlswelten“ macht Schauspieler Marco Lorenzini sein Gesicht zur Landschaft von Lust, Angst, Ekel, Wut und Sehnsucht. Hier seine Interpretation des Ekels. Foto: Chris Karaba

Sie kann auch psychischer Art sein. Krieg, Vergewaltigung oder das Ausnutzen von Machtpositionen und Missbrauch sind Themen, die mit Ekel verbunden sind. Ein klassisches Bild ist dafür das von einem älteren, korpulenten Mann unsittlich berührten, jungen Mädchens oder Knabens. Dann gibt es die Bilder der Geschundenen im Krieg – und die Ekel konnotierte rassistische und antisemitische Darstellung, die die Abneigung vor dem Fremden aufnimmt. Die Juden bei Hieronymus Bosch haben entstellte Gesichter und Fratzen.



Der Überdruss an der Welt und seine Folgen

Was wäre aber, wenn der Ekel fehlte oder dauerhaft nur „Schönes“ uns umgäbe? Selbst das könnte zu Ekel führen; in der Übersättigung. Der Forscher Winfried Menninghaus geht auf die Spuren dieser Deutung des Ekels: den „Regeln als Sättigungsvermeidung“ im 18. Jahrhundert und beruft sich dabei zur Einschätzung der Zeit auf Kant: „Auch die Kunst darf nur solche Vergnügen bereiten, die noch weitere Steigerung und / oder einen offenen Bearbeitungsprozeß erlauben. Das Schöne bis zur Grenze ,übermäßiger Süßigkeit‘ und ,lautersten Vergnügens‘ zu treiben, hieße dagegen es in Ekel umschlagen zu lassen.“

Und doch ist dieser Ekel als Überdruss heute spürbarer als zu anderen Zeit: ob bei Popliteraten wie Christian Kracht, der nicht nur in „Faserland“ den Hedonismus und dessen Widerwärtigkeit beschwört, oder Michel Houellebecq und dessen große Suche nach den Abscheulichkeiten der Gegenwart. Da wären dann natürlich auch spiegelnde Dystopien, die auch den Sprung vom Buch ins Kino geschafft haben. „American Psycho“ mit Christian Bale in der Hauptrolle, „1984“ oder „Brave New World“.

Und wir stopfen Futter in ein Loch und 's hinten wieder raus: Nahrung, Speisesaft, Blut, Kot, Erde, Nahrung: [...]." James Joyce, "Ulysses"



So wird der Ekel und Widerwillen zum Mittel der menschlichen Selbstbespiegelung und Auslöser für die Debatte über die Frage „Wie weit darf der Mensch gehen?“ und damit nach den Veränderungen der Moral und Werten. Wo ist die Grenze zwischen dem Schönen und dem Ekel? Ist das Plastinieren von menschlichen Leichnamen und die Zurschaustellung in Alltagspositionen in der Ausstellung „Körperwelten“ von Gunther von Hagens Lust am Ekel oder wunderbare Aufklärung in musealem Kontext?

Oder warum wurde die groß plakatierte Schockwerbung der Modekette Benetton von dem Gestalter und Fotografen Oliviero Toscani so heiß diskutiert? Eine Ente, die in ausgelaufenen Tankeröl um ihr Leben kämpft, oder die blutverschmierten Uniformteile, inklusive Einschusslöchern, eines im Bosnien-Krieg getöteten kroatischen Milizionärs; und klein am Rande das Markenlogo „United Colors of Benetton“. Darf Werbung so ekelerregend sein? Im Vergleich dazu ist doch die Ekelempfindung in der Unterhaltungskultur und TV-Formaten zum Fremdschämen viel zu eindimensional – und doch erreichen das Dschungelcamp und Co. ein Millionenpublikum.

Apropos Unterhaltung: Ekel in der Musik – nicht nur die Nachahmung von Flatulenz-Geräuschen, Stöhnen und des klanglichen Kopierens eines „Iiieh“ kann den Ekel beschreiben. Auch spezifische Geräusche sorgen für Aversion: das Ziehen von Fingernägeln über Tafeln oder Kratzen von Besteck auf Tellern.

Woran das liegt? Frequenzen zwischen 2000 und 4000 Hertz fallen in die Eigenresonanz unseres Außenohrkanals, die dann besonders gut übertragen werden und als unangenehm empfunden werden, haben Forscher in Wien und Köln herausgefunden. Waren das auch die Frequenzen, die bei der Folter in Guantanamo und anderen US–Gefängnissen zur Verzweiflung der Häftlinge führten?

Für die Reihe „Gefühlswelten“ macht Schauspieler Marco Lorenzini sein Gesicht zur Landschaft von Lust, Angst, Ekel, Wut und Sehnsucht. Foto: Chris Karaba

Stunden- und tagelang sollen Gefangene mit Musik von Christina Aguilera, Eminem und Rockgruppen wie Metallica laut beschallt worden sein. Kratzende Stimmen und und kreischende E-Gitarren, die sonst eigentlich für Entspannung und Unterhaltung sorgen sollen, werden zur Folter missbraucht? Wie ekelerregend.