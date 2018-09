Der die Gans stiehlt

Ein schlauer Fuchs schleicht durch die Welt der Fabeln und der lyrischen Epik.

Er ist dämmerungs- und nachtaktiv, das muss er wohl auch, wenn er die Gans stehlen will. Denn am helllichten Tag bekäme er bestimmt Furche und Schrotflinte des Bauern zu spüren. Der Fuchs, Vulpes vulpes, so sein lateinischer Tiername, ist ein lichtscheuer Geselle. Er ist aber auch ein schlaues Kerlchen, und das passt zu der Rolle, die er in der Welt der Fabeln und der lyrischen Epik einnimmt: Reineke Fuchs, „de Renert“

So richtig gemocht hat die Menschheit ihn nie, das Mittelalter hat ihn sogar verteufelt ...