Eine kleine Oase in einer turbulenten Stadt, ein Hinterhof eines Wohnhauses in der Rue Letellier in Paris. Dort arbeitet der Bildhauer Shelomo Selinger und lässt sich von seinen Steinen diktieren, was er zu tun hat.

Kultur 16 3 5 Min.

Der Bildhauer der Erinnerung

Marc THILL Shelomo Selinger über das Shoah-Denkmal.

Treten Sie ein in mein kleines Idyll“, sagt Shelomo Selinger und öffnet das Türgitter. „Für das Wetter kann ich nicht“, meint er lachend, als der graue Himmel über Paris seine Schuldigkeit tut – es regnet. Tropfen kullern an Büsten entlang, lassen die Statuen hell aufleuchten. „Ich mag Granit, denn er reflektiert das Licht besser als Marmor“, erklärt der Bildhauer mit einem Stirnrunzeln. Stumm lächeln die Skulpturen dem Besucher entgegen ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.