Vesna ANDONOVIC

In der Nacht zum Montag, um drei Uhr, wird der Anfang vom Ende eingeläutet: Dann läuft, zeitgleich in den USA und Europa, die achte und letzte Staffel der Kultserie „Game of Thrones“ (GoT) an. Diesem Finale fiebern rund um den Erdball Millionen Menschen entgegen.