Kulturtipp

Dem Enfant terrible Gainsbourg auf den Fersen

Er gilt als Frauenheld und einer der stilprägendsten Sänger seiner Epoche: Serge Gainsbourg. Am Freitag und Samstag schlüpft Dominique Horwitz im TNL in die Haut des berühmten Chansonniers ...

Er ist eine Legende. 2023 wäre er 95 Jahre alt geworden. Als Maler gescheitert, als Chansonnier gefeiert, als Provokateur gefürchtet – Serge Gainsbourg passt in keine Schublade. Von je her setzte er sich über Konventionen hinweg und sprengte alle künstlerischen Schemata. Trotz einer Fülle an Biografien und Dokumentationen über ihn bleibt er noch immer ein Rätsel.

Als Spitze des Eisbergs eines gewaltigen Œuvres ragt vor allem ein Lied hervor: „Je t’aime … moi non plus“ – das Lied wurde eine Zeit lang sogar gestöhnt, statt gesungen und von Rundfunksendern verboten. Komponiert 1967 für seine große Liebe Brigitte Bardot, wurde es in der Interpretation von Jane Birkin, der 1970er-Jahre-Modeikone und späteren Lebensgefährtin Gainsbourgs, zum Welterfolg.

Dominique Horwitz und Berthold Warnecke spüren in „Je t’aime... das spektakuläre Leben des Serge Gainsbourg“ dem Genie und Menschen, dem Zweifler und Visionär nach. Aus der Perspektive seines zynischen Alter Egos Gainsbarre, dem Raucher und Trinker, streifen Horwitz und Warnecke Stationen der Biographie und jüdischen Identität Gainsbourgs – alias Lucien Ginsburg, Sohn ukrainisch-jüdischer Immigranten. Sein Vater, Joseph (Iossip) Ginsburg, wurde 1898 in Charkow in der Ukraine, die seiner Zeit zum Russischen Kaiserreich gehörte, geboren. Zudem beleuchten sie zentrale Momente seiner Karriere als einer der einflussreichsten Singer-Song-Writer Frankreichs des 20. Jahrhunderts.

Am Freitag, dem 17. März und am Samstag, dem 18. März, um 20 Uhr wird der wunderbare französische Schauspieler und Sänger Dominique Horwitz im TNL in die Rolle von Gainsbourg schlüpfen und seine Verse interpretieren. – Die Zuschauer erwartet eine rauschende Hommage an das Enfant terrible Serge Gainsbourg.

Tickets und Reservierung über Luxembourgticket.

Text: Berthold Warnecke; Mit: Dominique Horwitz, Peter Engelhardt (Gitarre), Kai Weiner (Klavier und Keyboard), Volker Reichling (Schlagzeug), Johannes Huth (Bass).

