Déflagration théâtrale

«Anéantis» est l'œuvre phare de la dramaturge britannique Sarah Kane, suicidée à 28 ans. Cette pièce inspirée par la guerre en Bosnie trouve une tragique actualité dans la situation en Syrie et se joue actuellement au Grand Théâtre dans une mise en scène de Myriam Muller.

MyriamMuller met en scène «Anéantis» de Sarah Kane avec précision et sensibilité .

C'est l’histoire d’un amour impossible. Ian et Cate, tous deux malades, corps et âme, voient leur crise de couple confrontée à une guerre civile au dehors. La pièce se passe entièrement dans une chambre d'hôtel. C’est un lieu intime, privé qui est dévoilé au public, créant ainsi une sensation de malaise. Dans la mise en scène de Myriam Muller, un miroir surplombe le lit et permet aux spectateurs de rentrer encore davantage dans l'intimité de ce couple.

Dans cette chambre, Ian et Cate marchent à pas feutrés, la moquette a l'air douillette, et les violences subies par Cate resteront confinées à l’intérieur ...