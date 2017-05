Von Tom Rüdell

Kurz vor dem 50. Jahr ihres Bestehens kommen Deep Purple zum achten Mal nach Luxemburg. Über das Phänomen, dass diese Band nach so langer Zeit immer noch ausgiebig tourt und in vergleichsweise kurzen Abständen neue Platten rausbringt, wurde zuletzt viel geschrieben – wie auch darüber, wie wörtlich das Tournee-Motto „The Long Goodbye Tour“ in Kombination mit dem aktuellen Albumtitel „InFinite“, “unendlich“ denn nun zu nehmen sei.



Ein Abschied liegt sicher in nicht allzu weiter Ferne, von Beerdigungsstimmung ist die Escher Rockhal an diesem heißen Frühsommerabend allerdings weit entfernt ...