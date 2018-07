Vesna ANDONOVIC

Kein Fleckchen, kein Fältchen, geschweige denn ein Staubkörnchen: Die dunkelblaue Uniform ist, wie es so schön heißt, „tirée à quatre épingles“ – so, als wache ihr Besitzer immer noch über sie. Und wer Jean Stracks kannte, weiß, warum gerade er eine prägende Figur in Luxemburgs Feuerwehrwesen war.