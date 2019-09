Kulturell Woch: l'heure de la rentrée a sonné... pour les élèves et pour les institutions culturelles.

De part et d'autre de l'Atlantique

Thierry HICK Kulturell Woch: l'heure de la rentrée a sonné... pour les élèves et pour les institutions culturelles.

Alors que certaines maisons profitent des derniers moments de répit, d'autres sont sorties de leur torpeur estivale et accueillent du Nord au Sud leurs premiers programmes de la nouvelle saison qui s'annonce. Les autres organisateurs «retardataires» vont peu à peu reprendre leurs activités. Les quelque 150.000 écoliers et élèves du pays ne sont donc pas les seuls à faire leur rentrée.



Le Centre des arts pluriels d'Ettelbruck a demandé à Hermann van Veen de lever le rideau le vendredi 20 septembre, à 20 heures. L'infatigable chansonnier néerlandais profitera de son passage dans les Ardennes pour dévoiler son nouvel album (infos: www.cape.lu).



La veille, ce sera au tour de Konstantin Wecker de faire un crochet au pays. Le song-writer allemand est attendu le jeudi 19 septembre, à 20 heures, au centre Artikuss de Soleuvre. Il sera accompagné par Jo Barnikel au piano et Fany Kammerlander au violoncelle (infos: www.artikuss.lu).



La veille, une fois encore, l'Arthur Possing Quartet s'installera à l'Aalt Stadhaus de Differdange, le mercredi 18 septembre, à 20 heures. Entre tradition et modernité, le quatuor de jazz mélange compositions personnelles et titres du répertoire (infos: www.stadhaus.lu).



La Philharmonie, elle aussi, revient aux affaires. L'Orchestre philharmonique du Luxembourg, son chef Gustavo Gimeno et la violoniste Janine Jansen sont attendus demain mardi 17 septembre, à 20 heures. Au menu: Schubert, Tchaïkovsky (concerto pour violon) et Brahms. Ce premier concert de la saison donnera le coup d'envoi d'une tournée de l'OPL en Amérique du Sud. Les symphonistes sont attendus au Brésil, en Argentine et en Uruguay.



Alors qu'elle envoie ses musiciens de l'autre côté de l'Atlantique, la Philharmonie accueille dès jeudi des artistes qui bien souvent ont fait le même voyage, mais en sens inverse pour le Festival «atlântico», consacré aux traditions musicales lusophones. «La rentrée rime avec mer, soleil, beau temps, les sonorités chaudes et des rythmes métissés reviennent» promet l'organisateur. Sont prévues des soirées en compagnie d'André Santos & Bruno Santos, Lúcia de Carvalho, Selma Uamusse, Carlos Bica & Azul, Bonga, Noiserv, Anna Moura, Sérgio Godinho, une «Princesse mystérieuse» et une conférence sur les racines, l'histoire et le renouveau du fado portugais (du 19 au 29 septembre, infos: www.philharmonie.lu).

Pour terminer, envie de découvrir les nouveaux talents émergents de demain? Alors filez samedi 21 septembre, dès 20.30 heures, à la Rockhal de Belval ou le «Grund Club Open Mic» vous attend: l'événement mensuel donne la possibilité aux passionnés de musique de découvrir des jeunes musiciens et des artistes établis de la scène des musiques actuelles du Luxembourg (infos: www.rockhal.lu).