Geschichten mit wenig Mitteln anders erzählen; das verspricht Fabula Rasa in den Rotondes mit Aufführungen, Workshops und einer Ausstellung.

Kultur 2 Min.

Festival Fabula Rasa

Daumenkinos und Klassiker, die es zu entstauben gilt

Geschichten mit wenig Mitteln anders erzählen; das verspricht Fabula Rasa in den Rotondes mit Aufführungen, Workshops und einer Ausstellung.

Muss aus jeder Geschichte eine große Produktion werden? Nein, muss es nicht! Den Beweis erbringt Fabula Rasa, das Festival der etwas anderen Erzählweisen, das vom 20. Januar bis zum 12. Februar in den Rotondes in Bonneweg stattfindet.

Der Veranstalter lädt Zuschauer dazu ein, in die Welt der modernen Märchen einzutauchen. Dabei geht es auch darum, Klassiker auf der Bühne neu zu interpretieren und zu entstauben. So wird Shakespeares „Hamlet“ zu „Hamlet et nous“ (auf Französisch und ab 12 Jahren), wobei die Theatergruppe TAC TAC mit Plastiktieren eine Brücke zwischen der Tragödie des späten 16. Jahrhunderts und der heutigen Jugend (am Donnerstag, 26. Januar, Freitag, 27. Januar und am Samstag, 28. Januar, jeweils um 19 Uhr) schlägt .

Mit „Hostile“ nimmt das Ensemble Bakélite ein ganzes Genre ins Visier; und zwar den Spaghetti-Western – für Zuschauer ab acht Jahren ohne ein einziges Wort, aber mit grimmigem Humor (am Freitag, 3. Februar, und am Samstag, 4. Februar, jeweils um 19 Uhr).

Ein weiteres Genre ist der Comic, der selten für die Bühne adaptiert wird, obwohl er reich an zeitlosen Geschichten ist. Dieses Versäumnis wird mit „Un océan d'amour“ von der Kompagnie La Salamandre behoben: Sie zeigt Objekttheater für Zuschauer ab sieben Jahren mit viel Papier; inspiriert vom gleichnamigen Comic-Album von Wilfrid Lupano und Grégory Panaccione (am Donnerstag, 2. Februar, um 15 Uhr, am Samstag, 4. Februar, um 15 und um 17 Uhr, am Sonntag, 5. Februar, um 11 und um 15 Uhr).

Geschichten zu erzählen bedeutet auch, verschiedene Techniken auszuprobieren, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen – und es zu behalten. Das slowenische Ljubljana Puppet Theater verwendet für seine Produktion „Irgendwoanders“ (ab sechs Jahren) die Videoprojektion, nutzt Stop Motion und die gute alte Tafelkreide, um vom Alltag eines kleinen Mädchens in Kriegszeiten zu erzählen (am Samstag, 21. Januar, um 17 Uhr; am Sonntag, 22. Januar, um 11 und 15 Uhr; am Dienstag, 24. Januar, um 15 Uhr).

Die Ausstellung „Flip off“ lüftet derweil das Geheimnis einer guten Animation. Die Bilder müssen nur in der richtigen Geschwindigkeit und die Besucher können sich selbst davon überzeugen vom genialen Daumenkino, das von luxemburgischen und internationalen Künstlern erdacht und im Auftrag der Rotondes erstellt wurde. Unter den neuen Kreationen befindet sich unter anderem auch ein „Renert“ von Michel Rodange der Buchillustratorin Marie Paccou aus Frankreich. Die Ausstellung läuft vom 21. Januar bis zum 12. Februar, donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Weitere Infos: www.rotondes.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.