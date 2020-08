Das Wort zum Sommer: Strand und Meer

Eindrücke aus dem Sommer 2020: Die LW-Kulturredakteurinnen und -redakteure blicken aus ihrer Warte auf die wärmste Zeit des Jahres.

Geschichten, Gedanken, Gefühle – an dieser Stelle sinnieren die Kulturredakteure über die angeblich beste Zeit des Jahres.

Strand und Meer

Was wäre der Sommer ohne den Meeresstrand? Ohne das Geschrei der Möwen? Ohne das einmalige Licht, das nur am Meer zwischen Wolken und Wasser blinzelt? Am Strand verspürt man die Leichtigkeit des Seins, dort prallen Gegensätze aufeinander, die einen berauschen und zugleich auch wieder besänftigen.

Es ist die Wucht des Ozeans, unendlich und unermesslich, das Rauschen des Meeres, dieses fortwährende Dröhnen, dieses dumpfe Geräusch, wenn Wellen bereits brechen bevor sie auf den Strand zurollen, es ist die Meeresluft, mal herb, mal salzig, es ist auch der weiche Sand, in den wir unsere Zehenspitzen hineingraben, und es ist natürlich die Sonne, heiß und brennend, die das Leben schenkt und das Herz mit Freude erfüllt ...