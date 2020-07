Eindrücke aus dem Sommer 2020: Die LW-Kulturredakteurinnen und -redakteure blicken aus ihrer Warte auf die wärmste Zeit des Jahres.

Das Wort zum Sommer: "Sommerwein mein"

Eindrücke aus dem Sommer 2020: Die LW-Kulturredakteurinnen und -redakteure blicken aus ihrer Warte auf die wärmste Zeit des Jahres.

Sommerwein mein

von Daniel Conrad

Was ist nicht alles rund um das Thema Wein philosophiert worden. Lobpreise über einen guten Tropfen und Hohn für schlechten Wein und die, die sich den Genuss eines herausragenden Traubenextraktes versagen. Den maßvollen Genuss wohlgemerkt! Für mich gibt es diese besonderen Sommermomente mit Wein und ich gebe gerne zu, dass ich mich diesen Atempausen im Alltag durchaus gerne hingebe; und das nicht nur mit guten Freunden, sondern auch ganz bewusst allein, einfach nur den Aromen nachschnuppernd. Mein Sommerwein, – oder besser: Sommerwein mein.

Denn die Autorin Katerina Hagena hat mich in ihrem Buch „Mein Spiekeroog“ gelehrt: „Vielleicht möchte dieses ,mein‘ gar keinen Besitz ergreifen, sondern ist vielmehr ein Ausdruck von Zärtlichkeit? So wie in dem Wiegenlied ,Kindlein mein‘, wo es nachgestellt ist. Insel mein.“ „Zärtlichkeit“ wäre jetzt vielleicht zu viel für einen Wein – aber „passionierte Hingabe“ trifft es für dieses Produkt, das nur wenige Kilometer entfernt im Weinberg und im Keller meines Lieblingswinzers entstand und den ich bewusst aus dem Portfolio des neuen Jahrgangs ausgewählt habe, weil er so aromatisch gelungen ist.

Foto: Daniel Conrad

Oder ist es vielleicht die Mischung des Moments, der von weit mehr als nur dem reinen Weingenuss geprägt ist? Eines der schönsten Sommergedichte, das diese leicht melancholische Stimmung auch meiner Genuss-Momente einfängt, ist Georg Trakls „Abend in Lans“: „Wanderschaft durch dämmernden Sommer / An Bündeln vergilbten Korns vorbei. Unter getünchten Bogen, / Wo die Schwalbe aus und ein flog, tranken wir feurigen Wein. / Schön: o Schwermut und purpurnes Lachen. / Abend und die dunklen Düfte des Grüns / Kühlen mit Schauern die glühende Stirne uns. / Silberne Wasser rinnen über die Stufen des Walds, / Die Nacht und sprachlos ein vergessenes Leben. / Freund; die belaubten Stege ins Dorf.“

Ich habe zwar keinen belaubten Steg in der Nähe und nicht die Atmosphäre eines Tiroler Dorfes, aber den Wald, aus dem mit dem Abend eben genau diese kühlende Feuchte aufsteigt, wenn ich mich mit einem Glas vor die Haustür setze. Doch offenbar sind diese Momente bedroht: Ich rief beim Schreiben dieses Textes beim Winzer an, um einige Flaschen nachzubestellen: „Es tut mir leid Herr Conrad, aber er ist ausverkauft!“ Sie können sich meine tiefe Enttäuschung vorstellen.

