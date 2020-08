Das Wort zum Sommer: Soleil

Eindrücke aus dem Sommer 2020: Die LW-Kulturredakteurinnen und -redakteure blicken aus ihrer Warte auf die wärmste Zeit des Jahres.

Geschichten, Gedanken, Gefühle – an dieser Stelle sinnieren die Kulturredakteure über die angeblich beste Zeit des Jahres.

Soleil

Il peut être levant, couchant, étincelant et rayonnant, peu importe il est toujours le bienvenu. Le soleil est comme l’air que nous respirons: indispensable à notre bien-être, tant moral que physique ou psychologique. Contrairement à ce virus qui nous accable depuis des semaines – il y en a marre, non pour une fois je ne m’étalerai pas sur le sujet – lui nous accompagne jour après jour sans broncher, sans jour de repos: le soleil est devenu le plus fidèle compagnon de l’homme.

Pour s’en convaincre, il suffit de pointer le bout de son nez à l’extérieur et faire un constat sans appel: une journée ensoleillée rime toujours avec bonne humeur et gaîté ...