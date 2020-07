Das Theater ist wieder da: Proben mit Maske

Flucht auf den Zauberberg: In Zeiten von Corona findet das Théâtre National de Luxembourg eine literarische Antwort auf die Krise bei Thomas Mann.

„Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht“, sagt Frank Hoffmann, Direktor des Théâtre National du Luxembourg, lächelt und verweist auf das Foyer seines Theaters. Tische und Stühle sind weit auseinandergezogen, jeder Schauspieler, auch der Regisseur, seine Assistentin und der Dramaturg, hat dort seinen Bereich, in dem er all das horten kann, was er für einen langen Probennachmittag braucht. Und für jeden steht neben Tisch und Stuhl auch ein Wäschekorb bereit.

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Theaterschauspieler bei den Proben vielfach improvisiert haben und sich wenig um Privatsphäre kümmern mussten ...