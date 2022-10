John-Paul Gomez sichert sich den begehrten ersten Platz im diesjährigen Wettbewerb rund um Geschichtensammlungen.

Luxemburger Literatur

Das sind die Preisträger des Concours National 2022

Daniel CONRAD John-Paul Gomez sichert sich den begehrten ersten Platz im diesjährigen Wettbewerb rund um Geschichtensammlungen.

Das Kulturministerium teilt mit, dass die Jury des Nationalen Literaturwettbewerbs 2022, bestehend aus Mylène Branco, Marion Rockenbrod, Jeff Schinker, Pascal Seil (Vorsitzende der Jury) und Jeff Thoss, die folgenden Erzählbände prämiert hat:

„The Idiot of St. Benedict“ von John-Paul Gomez, 1. Preis in der Kategorie „Erwachsene Autoren/Autorinnen“, dotiert mit 5.000 Euro;

in der Kategorie „Erwachsene Autoren/Autorinnen“, dotiert mit 5.000 Euro; „Das Geräusch der Stillleben“ von Guy Helminger, 2. Preis in der Kategorie „Erwachsene Autoren/Autorinnen“, dotiert mit 2.000 Euro;

in der Kategorie „Erwachsene Autoren/Autorinnen“, dotiert mit 2.000 Euro; „Perfect Spheres - Stories and Complaints“ von Elise Schmit, 3. Preis in der Kategorie „Erwachsene Autoren/Autorinnen“, dotiert mit 1.250 Euro;

in der Kategorie „Erwachsene Autoren/Autorinnen“, dotiert mit 1.250 Euro; „Do women love?“ von Zeynep Celik, Förderpreis in der Kategorie „Junge Autoren/Autorinnen im Alter von 12-19 Jahren“, dotiert mit 500 Euro.

Die offizielle Preisverleihung des Literaturwettbewerbs findet am Dienstag, dem 13. Dezember 2022, um 19.30 Uhr im Centre national de littérature in Mersch statt.

Seit 1978 organisiert das Kulturministerium den Nationalen Literaturwettbewerb, um das literarische Schaffen im Großherzogtum Luxemburg zu fördern. Jedes Jahr ist der Wettbewerb einem anderen literarischen Genre vorbehalten. Die Ausgabe 2022 befasste sich mit der Sammlung von Erzählungen. Im Jahr 2022 wurden 44 Typoskripte eingereicht, davon 40 in der „Kategorie Erwachsene“ und 4 in der „Kategorie Jugendliche“.

In ihrer Stellungnahme wies die Jury auf die Fülle an englischsprachigen Manuskripten und den Mangel an luxemburgischsprachigen Texten hin. Lediglich eine Geschichtensammlung sei in luxemburgischer Sprache eingereicht worden.



Hier sind die schriftlichen Begründungen der Jury zu den einzelnen Preisträgern:

1. Preis: „The Idiot of St. Benedict“ von John-Paul Gomez

„Von den 40 eingereichten Manuskripten wählte die Jury ,The Idiot of St. Benedict’ von John-Paul Gomez für den ersten Preis aus. Die Jury war von der Kühnheit eines Projekts überzeugt, das es wagt, eine dystopische Welt zu gestalten, die mehr oder weniger Science-Fiction ist. Nach einer ersten Geschichte von beeindruckendem Einfallsreichtum, die gekonnt zwischen historischem Roman und Science-Fiction changiert, beweisen die folgenden Geschichten gleichzeitig stilistische Prägnanz, Originalität der Aussagen und eine herausragende Beherrschung der englischen Sprache, ohne aufgesetzt zu sein.“

„Darüber hinaus gelingt es der Sammlung, die Leserinnen und Leser dank einer fast filmischen Atmosphäre in ihre träumerische Welt eintauchen zu lassen, in der sie sich angstvoll und realistisch, grausam und zärtlich vorstellen, wie unsere nahe Zukunft aussehen könnte. Die Figuren und Erzähler faszinieren nicht zuletzt durch das Spiel zwischen Realismus, Dystopie und Surrealität, das den von Tzvetan Todorov entwickelten erzählerischen Effekt aufgreift, den der Autor mit einer beeindruckenden Natürlichkeit über die gesamte Sammlung hinweg aufrechterhält.“

Gomez ist unter anderem auch Gründer und Autor der Satireplattform wurst.lu:

2. Preis: „Das Geräusch der Stillleben“ von Guy Helminger

„Der zweite Preis geht an Guy Helminger, dessen skurrile Kurzgeschichten in ,Das Geräusch der Stillleben’ das Interesse der Jury weckten. Helminger reiht, mit Humor und Sinn für das Absurde, Geschichten aneinander, in deren Mittelpunkt Individuen stehen, die wiederum am Rande der Gesellschaft stehen.“

„Der Autor setzt seine Erforschung des Begriffs der Realität fort und fügt Figuren ein, die an der Suche nach einem Sinn in einer Welt verzweifeln, die zwar nicht unbedingt sinnlos ist, sich aber weigert, sich dem Menschen auszuliefern. Er erfindet Geschichten, die mit der heutigen Welt zu tun haben, in einer Sammlung, die ebenso kompliziert wie intelligent strukturiert ist, mit wiederkehrenden Figuren, die den Leser zwingen, ein größeres fiktionales Universum zu konstruieren, das die einzelnen Kurzgeschichten einbettet.“

3. Preis: „Perfect Spheres - Stories and Complaints“ von Elise Schmit

„Die Jury lobt den langsamen Rhythmus, an dessen Oberfläche die Spannungen zwischen den oft toxischen Charakteren köcheln. Die Vielfalt der vier Geschichten - zwei davon spielen in der digitalisierten Welt, in der sich menschliche Beziehungen auf Instagram, Tinder und Co. abspielen, während eine dritte in einer archaischeren Realität angesiedelt ist - wird durch intelligent und subtil konstruierte thematische Verbindungen ausgeglichen, wobei das Spiel mit Perspektiven und Off-Screen besonders beeindruckend ist, während die Sensibilität der Figuren, ihre psychologische Glaubwürdigkeit sowie die Geduld und die trügerische Ruhe, mit der die Geschichten konstruiert werden, zu einem besonders vielversprechenden Manuskript beitragen.“

Förderpreis

In der Kategorie „Junge Autoren“ hat die Jury aufgrund der sehr geringen Teilnehmerzahl - es wurden insgesamt vier Manuskripte eingereicht - beschlossen, keinen Preis zu vergeben, erlaubt sich jedoch, mit der Zustimmung der Kulturministerin ausnahmsweise einen Förderpreis für „Do women love?“ von Zeynep Celik zu vergeben.

Die Jury erhofft sich davon, dass dieser Preis die junge Autorin motiviert, ihre Arbeit fortzusetzen und einen vielversprechenden ersten Entwurf zu verfeinern.

