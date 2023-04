Die Auszeichnung wird im Rahmen der Leipziger Buchmesse verliehen. 15 Titel in drei Kategorien befinden sich dafür auf der Shortlist.

Entdeckungen und Etabliertes

Das sind die Nominierten des Leipziger Buchpreises

Die Auszeichnung wird im Rahmen der Leipziger Buchmesse verliehen. 15 Titel in drei Kategorien befinden sich dafür auf der Shortlist.

(dpa) - Ein „alter Bekannter“, etablierte Autorinnen, Entdeckungen - die Nominierungen für den Preis der Leipziger Buchmesse 2023 decken eine große Bandbreite ab. Mit dem Österreicher Clemens J. Setz („Monde vor der Landung“) nominierte die Jury in der Belletristik-Kategorie einen Autor, der den Preis vor zwölf Jahren schon einmal gewonnen hat.

Ulrike Draesner („Die Verwandelten“) und Angela Steidele („Aufklärung. Ein Roman“) zählen zu den festen Größen in der Branche. Joshua Groß („Prana Extrem“) und Dinçer Güçyeter („Unser Deutschlandmärchen“) komplettieren die Shortlist.

Preisverleihung Ende April in Leipzig

Der Preis wird am 27. April in Leipzig verliehen. Nach Angaben der Messe hatten diesmal 161 Verlage insgesamt 465 Werke eingereicht. Der Preis wird in den Kategorien Belletristik, Übersetzung und Sachbuch/Essayistik vergeben. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert - je 15.000 Euro erhalten die Gewinnerin oder der Gewinner, jede Nominierung ist zudem 1.000 Euro wert.

Clemens J. Setz, österreichischer Schriftsteller. Sein Roman „Monde vor der Landung“ steht auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse. Foto: Helmut Fricke / dpa

Der Chef des Literaturhauses Leipzig, Thorsten Ahrend, schätzte die Auswahl in der Belletristik-Sparte als ausgewogen und überraschend zugleich ein. „Es ist ein starkes Statement, mit Clemens J. Setz jemand zu nominieren, der den Preis schon einmal gewonnen hat“, sagte Ahrend. Das sei eher unüblich und spreche dafür, dass „Monde vor der Landung“ ein herausragender Roman sei.

Die Kategorien „Übersetzung“ und „Sachbuch“

Unter den nominierten Übersetzerinnen und Übersetzern ist in diesem Jahr auch Antje Rávik Strubel, die 2021 als Autorin den Deutschen Buchpreis in Frankfurt gewonnen hatte. Sie steht für ihre Übertragung des Buches „Wer hat Bambi getötet?“ aus dem Schwedischen auf der Shortlist. Außerdem wurden Nicole Nau, Johanna Schwering, Katharina Triebner-Cabald sowie Brigitte Oleschinski und Osman Yousufi nominiert.

Antje Ravik Strubel bekommt Deutschen Buchpreis

Bei den Sachbüchern ist das thematische Spektrum ebenfalls groß. Die Themenvielfalt reicht von Jan Philipp Reemtsmas Beschäftigung mit der modernen deutschen Literatur und dem Autor Christoph Martin Wieland („Christoph Martin Wieland. Die Erfindung der modernen deutschen Literatur“) bis hin zur Ausbeutung der Natur in Afrika zugunsten westlicher Länder (Simone Schlindwein: „Der grüne Krieg. Wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird - und was der Westen damit zu tun hat“).

Nominiert sind außerdem Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey („Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus“, Birgit Weyhe („Rude Girl“) und Regina Scheer („Bittere Brunnen. Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution“).

