Luxemburger Musikszene

Das sind die Gewinner der „Lëtzebuerger Musekspräisser“

In der Rockhal wurden am Mittwochabend ein nationaler Musikpreis und fünf weitere Preise in unterschiedlichen Kategorien verliehen.

(C./nos) – Am Mittwoch, dem 21. Dezember, wurden, in Präsenz der Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng), in der Rockhal in Esch/Belval erstmals die „Lëtzebuerger Musekspräisser“ verliehen. Der nationale Musikpreis ist ebenso wie der Theater- und der Kunstpreis Teil des „Kulturentwécklungsplang 2018–2028“.

Moderiert wurde die Preisübergabe von Sascha Ley und Mike Tock. Musikalische Einlagen gab es von Francis of Delirium, Sven Hoscheidt (United Instruments of Lucilin) und dem Gilles Grethen Quartett.

Die diesjährigen Preisträger

Der „Nationale Musekspräis“ wurde von Sam Tanson selbst überreicht und ging an den Musiker, Komponist und Dirigent Pierre Cao. In den der Kategorie „Op der Bün“ konnte der junge Musiker MAZ sich gegen Francis of Delirium, Reis Demuth Wiltgen, Artemandoline und Tuys durchsetzten. Überreicht wurde dieser Preis von Carl Adalsteinsson, dem Leiter des CAPE.

Der Preis „Hannert der Bün“ ging an die Musikmanagerin Stéphanie Baustert und wurde von Luka Heindrichs, dem Besitzer des Gudde Wëllen und Gründungsmitglied der Alliance Musicale, überreicht.

In der Kategorie „Fräizäitmusek“ wurde die Big Band OPUS78 ausgezeichnet. Der Preis wurde von der Radiojournalistin Marie Schockmel übergeben. Und in der Kategorie „Nowuesstalent“ ging der Cellist Benjamin Kruithof als Gewinner hervor. Stefan Gehmacher, der Leiter der Philharmonie, überreichte ihm den Preis.

Im Bereich der „Musekvermëttlung“ wurde BEAST ausgezeichnet. Der Direktor des Rocklab, Sam Reinard, überreichte den Preis an die Produktionsfirma.

Die Kategorien, die Preise und die Jury

Die „Lëtzebuerger Musekspräisser“ wurden am 19. September 2022 bekannt gegeben und in sechs verschiedenen Kategorien verliehen. Der „Nationale Musekspräis“ ist einem Künstler aus dem Sektor gewidmet, um seine Karriere, sein Werk und sein Engagement für die luxemburgische Musik zu würdigen. Dieser ist mit 10.000 Euro dotiert.

Kulturministerin Sam Tanson bei der Preisverleihung der diesjährigen „Lëtzebuerger Musekspräisser“. Foto: FOQUS

In den anderen fünf Kategorien beziehen sich die Preise auf eine herausragende Produktion der letzten drei Jahre. Teilnahmeberechtigt sind Akteure oder Persönlichkeiten, die im Musiksektor in Luxemburg tätig sind, die die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzen, in Luxemburg ansässig sind oder eine starke kulturelle Verankerung im Land haben.

Diese Kategorien sind mit 3.500 Euro („Op der Bün“ und „Hannert der Bün“), 3.000 Euro („Musekvermëttlung“) und 2.500 Euro („Fräizäitmusek“ und „Nowuesstalent“) dotiert.

Die Jury bestand aus unterschiedlichen professionellen Musikkennern. Unter den Mitgliedern befanden sich Jamie Reinert, Tiffany Saska, Thierry Hick, André Neves und Cathy Krier.

