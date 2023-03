Vier Neuzugänge laufen in den Luxemburger Kinos an. Darunter ein deutsches Drama, das bei der diesjährigen Berlinale Weltpremiere feierte.

D’Woch am Kino

Das sind die Filmstarts der Woche

Neben dem LuxFilmFestival, das am Donnertsag, dem 2. März, startet, haben die hiesigen Kinos eine kleine, doch vielversprechende Palette an neuen Filmen zu bieten.

„Creed III“

Er ist ganz oben an der Spitze des Boxsports angekommen: Adonis Creed, gespielt von Michael B. Jordan, genießt derzeit seine Glücksträhne im Sport. Auch privat läuft für den Profisportler alles wie am Schnürchen. Als sein alter Jugendfreund Damian plötzlich auftaucht, stellt dieser jedoch das Leben Adonis’ auf den Kopf und fordert ihn zu einem Duell heraus.

Ein Kampf, bei dem es nicht nur um sportliches Boxen geht, sondern auch darum, alte Rechnungen zu begleichen. Immerhin hätte Damian auch eine große Karriere als Profiboxer starten können, wäre er nicht auf die schiefe Bahn geraten und im Knast gelandet.

Mit „Creed III“ legt der Schauspieler Michael B. Jordan sein Regiedebüt hin und setzt zusammen mit Drehbuchautor Keenan Coogler die Rocky-Franchise fort. Neben Michael B. Jordan sind unter anderem Tessa Thompson und Jonathan Majors zu sehen.

„The Son“

Nach „The Father“ (2020) meldet sich der französisch-schweizerische Schriftsteller und Regisseur Florian Zeller erneut mit einem seiner Theaterstücke als Filmadaption zurück. „The Son“ erzählt die Geschichte eines New Yorker Anwalts, der sich um seinen 17-jährigen Sohn, der an Depressionen leidet, kümmern soll. Obwohl der Vater recht viel Verständnis für seinen Sohn aufzubringen versucht, ist er mit der psychischen Krankheit seines Sohnes doch sehr überfordert. Weist dieser doch suizidale Tendenzen auf ...

Florian Zeller erhielt für „The Father“ 2021 einen Oscar in der Kategorie „Bestes adaptiertes Drehbuch“. Sein Drama „The Son“ wurde 2022 auch bei den Filmfestspielen in Venedig gezeigt.

„Sonne und Beton“

Wer nicht zur diesjährigen Berlinale anreisen konnte, der hat nun die Möglichkeit, das deutsche Abenteuer-Drama „Sonne und Beton“ in einem der hiesigen Kinos zu sehen. David Wnendts Verfilmung von Felix Lobrechts gleichnamigen Roman dreht sich um eine Gruppe von Teenagern - Lukas, Gino und Julius -, die im Berliner Ortsteil Gropiusstadt aufwachsen. Dort leben die Jungs am Rande der Gesellschaft. Im Sommer 2003 gerät die Gruppe beim Graskauf im Park zwischen die Fronten der Dealer.

Felix Lobrecht, Stand-up-Comedian und bekannt für seinen gemeinsamen Podcast „Gemischtes Hack“ mit Tommi Schmitt, sammelte in seinem Buch „Sonne und Beton“ Anekdoten seiner Kindheit, die er in Neukölln erlebt hat.

„La Syndicaliste“

Eines Morgens wird Maureen Kearney in ihrer Wohnung brutal überfallen. Sie arbeitete an einem heiklen Dossier in der französischen Atomindustrie und stand unter heftigem politischem Druck. Die Ermittler finden allerdings keine Spur von den Angreifern. Eine Mischung aus Thriller und Drama unter der Regie von Jean-Paul Salomé.

Das vollständige Kinoprogramm findet sich auf www.wort.lu/de/service/films#.



