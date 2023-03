Am Wochenende drehte sich im Kulturzentrum Opderschmelz alles um moderne, keltische Volksmusik. Hier die Bilder der 26. Auflage.

Kultur 21

Keltische Klänge in Düdelingen

Das sind die besten Bilder des Zeltik Festivals

Am Wochenende drehte sich im Kulturzentrum Opderschmelz alles um moderne, keltische Volksmusik. Hier die Bilder der 26. Auflage.

(nos) - Am Samstag kamen auf dem Zeltik Festival in Düdelingen wieder zahlreiche Fans der keltischen Musik zusammen und feierten im Kulturzentrum Opderschmelz.

Den Auftakt machte die Luxemburger Folk-Band Authentica. The Magpies traten gleich zweimal auf. Und bevor The Celtic Social Club traditionelle keltische Klänge in die Gegenwart holten, stand die irische Folk-Musikerin Sharon Shannon auf der Bühne.

Und wer nach vier Stunden Livemusik noch nicht genug hatte, konnte sich in der Kantin op Neischmelz zu der Musik von Brian Broy austoben.

Unser LW-Fotograf Oli Kerschen verfolgte das Festival mit der Kamera. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie mit den schönsten Momenten des Samstagabends.

21 Festivalbesucher feiern in Düdelingen beim Event Zeltik im CCRD opderschmelz. Foto: Oli Kerschen

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Festivalbesucher feiern in Düdelingen beim Event Zeltik im CCRD opderschmelz. Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.