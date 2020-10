Das "Peanuts"-Universum von A bis Z

Zum 70. Geburtstag der Comic-Strips ein Rückblick von A bis Z.

Mit seinen „Peanuts“ hat der US-Comiczeichner Charles M. Schulz (1922-2000) ein kleines Universum liebenswerter Charaktere geschaffen. Zu deren 70. Geburtstag am Freitag, dem 2. Oktober, hier noch einmal in alphabetischer Reihenfolge eine Revue rund um Charlie Brown und Co.:

Auszeichnungen

Neben drei Emmys bekam einer der „Peanuts“-Filme eine Oscar-Nominierung ...