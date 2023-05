Mit „Reality Management Ltd.“ kehrt die Luxemburger Band dem alternativen Indie-Rock den Rücken zu. Die experimentelle Platte im Check.

Wiessel mol d’Scheif

Das neue Album von Tuys überzeugt mit ausgeprägtem Stilwechsel

Nora SCHLOESSER Mit „Reality Management Ltd.“ kehrt die Luxemburger Band dem alternativen Indie-Rock den Rücken zu. Die experimentelle Platte im Check.

Futuristische Klänge, befremdliche Töne wie aus einem Sci-Fi-Film: „Reality Management Ltd.“, das neue Album von Tuys, hat es in sich. Mit den elf Tracks – inklusive Intro – geht die vierköpfige Band aus Luxemburg eindeutig in eine neue, experimentellere Richtung.

Deuteten die Jungs bereits mit Singles wie „Ketchup on my own Knees“ (2020) und „Muddy Beach“ (2021) einen Stilwechsel an, wird mit Veröffentlichung der neuen Platte klar, dass die Tage, an denen Tuys alternativen Indie-Rock gemacht haben, endgültig gezählt sind.

So schlicht und anziehend zugleich gestaltet sich das Album-Cover von „Reality Management Ltd.“. Foto: Shade Cumini

Synthesizer kommen vermehrt zum Einsatz, verzerrte Sounds sowie tiefe Gitarren- und Bassriffs mischen sich unter die mal sanft, mal schrill klingenden Stimmen von Tun Biever, Yann Gengler, Sam Tritz. Dahinter hört man die rhythmischen Drumms von Tom Zuang.

Gesellschaftskritik in einer Dystopie

Manche Songs klingen dabei genauso wunderbar verzogen wie die verzerrten Realitäten, die die Band in ihren Lyrics besingt. Es sind düstere Aussichten, eine fiktive, dystopische Welt, die sich die Jungs aus Luxemburg für ihr neues Album ausgedacht haben und die immer wieder in den einzelnen Tracks wiederzufinden sind.

Die Gesellschaftskritik kommt in Textzeilen wie „Historic lies / Looking for the real in real life“ (dt. „Historische Lügen / Auf der Suche nach dem Echten im echten Leben“) oder „Why do you slow me down / Feed me with what I don’t like / Cause you think you know me better“ („Warum bremst du mich aus / Fütterst mich mit dem, was ich nicht mag / Weil du denkst, du kennst mich besser“) zum Vorschein.

Ein roter Faden ist deutlich erkennbar, sowohl klanglich als auch inhaltlich. Unterstützend wirkt der Kurzfilm, der auf YouToube in mehreren Teilen aufrufbar ist. Zu jedem der Songs haben Tuys ein Video veröffentlicht. Bündelt man diese, erschließt sich einem der gesamte Film komplementär zum Album.

Dabei wirkt alles irgendwie surrealistisch und verwirrend, was vermutlich auch an den vielen, unterschiedlichen, eingespielten Sounds und Tönen liegt. Stören tut das aber keineswegs, vielmehr rundet es das Thema des Konzeptalbums, das sogar wenige Zeilen in französischer Sprache beinhaltet, ab.

„Reality Management Ltd.“ entpuppt sich als ein außergewöhnliches Indietronic-Album, das alles andere als langweilig ist. Allerdings droht die Platte in der Mitte etwas abzuflachen, wirkt etwas schleppend, nimmt mit Songs wie „Look Alive“ jedoch wieder an Fahrt auf.

„Reality Management Ltd.“ von Tuys ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen abrufbar.

