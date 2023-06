„Bodies of Identities“ im Casino Forum nähert sich Identitätskonflikten an. Eine außergewöhnliche Ausstellung mit hohem Aktualitätsbezug.

Das macht die Identität des Menschen aus

Was macht den Menschen eigentlich aus? Wie konstruiert sich die Identität jedes Einzelnen? Die Ausstellung „Bodies of Identities“, die zurzeit im Casino Forum zu sehen und in Zusammenarbeit mit der Café-Crème asbl entstanden ist, hinterfragt das Konzept der Identität. 20 internationale Künstler, darunter auch der Luxemburger Vince Tillotson, beschäftigen sich darin mit Individualität sowie Subjektivität und das Verhältnis von menschlicher Identität zur Gesellschaft.

Bei Philomène Hoël stehen Identitätskonflikte oft im Zentrum ihrer Werke. So auch in ihrem Diptychon „Niki“. Foto: Anouk Antony

Die im Rahmen des 9. Europäischen Monats der Fotografie (EMOP) gezeigte Ausstellung ist sehr auf Ästhetik ausgelegt und zeigt sowohl provokative als auch verwirrende Installationen. Diese bestehen längst nicht nur aus simplen Fotografien, sondern ebenfalls aus Kollagen, Videos, Sounds und Skulpturen.

Jeder der gezeigten Künstler legt dort seine Vorstellung von Identität offen, wobei Genderfragen, aber auch Kollektivität, Gesellschaftsdruck, Soziale Medien und normative Vorstellungen eine bedeutende Rolle spielen. Die Ausstellung bettet sich damit in das Motto des diesjährigen EMOP ein: „Rethinking Identity“.

In Zeiten von Social Media

Poster mit unscharfen Momentaufnahmen eines jungen Mannes und verschwommenen Porträts desselben scheinen von einer der Wände im ersten Stockwerk des Casino Forum herabzufallen. Es sind Fotografien aus Romain Vadalas Serie „Néos“. In dieser setzt er sich mit der Allgegenwärtigkeit von Bildern in den Medien und sozialen Netzwerken auseinander.

Die Poster, die sich allmählich von der Wand ablösen, so als ob sie nicht mehr relevant wären, machen Platz für Neues – ähnlich, wie es auch auf Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Facebook der Fall ist. Die Installation spielt mit Themen wie Dekonstruktion und trifft aufgrund der Nähe zur Schnelllebigkeit des Internets den Nerv der Zeit.

2 Romain Vadalas „Néos“ zeigt, dass auch Bilder vergänglich. Foto: Anouk Antony

Romain Vadalas „Néos" zeigt, dass auch Bilder vergänglich. Foto: Anouk Antony Links an der Wand befindet sich Lukas Paneks „Mirror", während sich rechts seine Videoinstallation „Highlights" in Dauerschleife abspielt. Foto: Anouk Antony

Ähnlich verhält es sich mit Lukas Paneks Videoinstallation „Highlights“. Auf einer Leinwand in Form eines Smartphones spielt sich ein Video in Dauerschleife ab. Dieses gestaltet sich wie ein sogenanntes „Reel“, ein kurzes Video mit Effekten, Übergängen und Musik, das man von Instagram kennt und das die „Story-Highlights“ eines Users bündelt. Es sind Aufnahmen, wie sie jeder schon mal auf der Plattform gesehen hat.

Politische und relevante Debatten

Politische Themen und Debatten werden ebenfalls in mancher der ausgestellten Werke aufgegriffen. So etwa in Rafal Milachs „Strike“. Die Foto-Installation greift auf die Proteste gegen das Abtreibungsgesetz in Polen zurück.

Rafal Milachs „Strike“ nimmt sich die Proteste gegen das strenge Abtreibungsgesetz in Polen zum Thema. Foto: Anouk Antony

Nachdem erst kürzlich eine weitere Frau aufgrund von Schwangerschaftskomplikationen gestorben ist, da die Ärzte sich weigerten, das Leben der Frau durch einen Schwangerschaftsabbruch zu retten, riefen Aktivistinnen in Polen erneut zu Demonstrationen auf. Damit könnte Milachs Installation, die durch Audioaufnahmen der Streiks unterstützt wird, kaum aktueller sein.

LW-Fotografin Anouk Antony besuchte „Bodies of Identities“ mit ihrer Kamera. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie mit Einblicke in die Ausstellung.



26 „Teacher Don’t Teach Me Nonsense“ von Silvia Rosi. Foto: Anouk Antony

„Teacher Don't Teach Me Nonsense" von Silvia Rosi. Foto: Anouk Antony „Teacher Don't Teach Me Nonsense" von Silvia Rosi. Foto: Anouk Antony „Acorazadas" von Lucia Pizzani. Foto: Anouk Antony „Acorazadas" von Lucia Pizzani. Foto: Anouk Antony Fotoserie von Younes Baba-Ali. Foto: Anouk Antony „Intermediaries" von Bharti Kher. Foto: Anouk Antony „Intermediaries" von Bharti Kher. Foto: Anouk Antony Ein Video von Pedro Neves Marques: „The Pudic Relation between Machine and Plant". Foto: Anouk Antony Die Videoarbeit „The Needle and the Larynx" von Marianna Simnett. Foto: Anouk Antony Lorraine Belets „Shy" (l.) und „55 Heads" (r.) von Louisa Clement. Foto: Anouk Antony Alban Mujas„It's a Beautiful Name but It Can Sometimes Be a Burden". Foto: Anouk Antony Rafal Milachs „Strike". Foto: Anouk Antony Julian Palacz' „17352799". Foto: Anouk Antony Julian Palacz' „17352799". Foto: Anouk Antony Dita Pepes „In Borders of Love (Porno)". Foto: Anouk Antony „Néos" von Romain Vadala. Foto: Anouk Antony Vince Tillotsons Serie „Dog Whistle". Foto: Anouk Antony Dita Pepes „In Borders of Love (Porno)". Foto: Anouk Antony Dita Pepes „In Borders of Love (Porno)". Foto: Anouk Antony Dita Pepes „In Borders of Love (Porno)". Foto: Anouk Antony Dita Pepes „In Borders of Love (Porno)". Foto: Anouk Antony Aline Bouvys „Urine Mate I". Foto: Anouk Antony „Beauty Mask" von Aneta Grzeszykowska. Foto: Anouk Antony „Beauty Mask" von Aneta Grzeszykowska. Foto: Anouk Antony Links an der Wand befindet sich Lukas Paneks „Mirror", rechts seine Videoinstallation „Highlights". Foto: Anouk Antony „Figur I" von Andrzej Steinbach. Foto: Anouk Antony

Das Thema Migration in Bezug auf die Identitätsbildung findet in den Werken von Younes Baba-Ali und Silvia Rosi ebenfalls Anklang. Während Rosi sich mit Fragen der Identität im Kontext der afrikanischen Diaspora beschäftigt, stellt Baba-Ali Fotografien von Migranten aus, die ganz prominent Kleidung und Accessoires mit der Aufschrift „Italia“ tragen. Damit verweist er auf die Einwanderungspolitik in Italien.

Teils unzugänglich, teils sehr ästhetisch

Als simpel und doch sehr beeindrucken lässt sich zweifellos Louisa Clements „55 Heads“ beschreiben. Mithilfe von Porträts von gesichtslosen Schaufensterpuppen, versucht die Künstlerin zu beweisen, dass selbst Schaufensterpuppen individuell gestaltet sind und es unmöglich ist, einen neutralen, standardisierten Körper darzustellen.

Als gewagt, doch interessant, entpuppt sich Dita Pepes „In Borders of Love (Porno)“. Für ihre Installation – eine kitschig-gestaltete Kammer mit teils provokativen, teils erotischen Bildern – schlüpft sie in die Rolle anderer Frauen, in diesem Fall Sexarbeiterinnen, und lässt sich in diesen Inszenierungen fotografieren. Damit versucht sie neue Identitäten anzunehmen, sich in die Geschichte anderer hineinzuversetzen.

Manche der Installationen wirken auf den ersten Blick etwas verwirrend, sind gar unzugänglich, wie etwa Julian Palacz’ „17352799“. Doch die dazugehörigen Erklärungen der Werke machen die Intention der einzelnen Kunstschaffenden deutlich greifbarer.

2 Paul di Felice ist einer der Kuratoren der Ausstellung. Foto: Anouk Antony

Paul di Felice ist einer der Kuratoren der Ausstellung. Foto: Anouk Antony Paul di Felice, Kevin Muhlen und Krystyna Dul (v.l.n.r.) bei der Pressebesichtigung von „Bodies of Identities". Foto: Anouk Antony

„Bodies of Identities“ zeigt eine ganze Reihe außergewöhnlicher Werke, die nicht unbedingt alle gleich verständlich sind, sich allerdings auf ihre Art und Weise mit dem Thema der Identität auseinandersetzten. Und während die einen Installationen eher auf ihr Konzept setzten und nur bedingt gefallen, ist manches eben in erster Linie ein ästhetischer Hingucker.

Die Ausstellung in Kürze

„Bodies of Identities“ läuft noch bis zum 10. September im Casino Forum in Luxemburg-Stadt. Kuratiert wird die Gruppenausstellung, die sich mit Identitätsfragen- und Konflikten beschäftigt, von Paul di Felice, Krystyna Dul, Kevin Muhlen und Stilbé Schroeder. Das Casino Forum ist montags und von Mittwoch bis Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr geöffnet. Donnerstags kann die Ausstellung von 11 bis 21 Uhr besichtigt werden. Dienstags ist das Casino Forum geschlossen. Weitere Informationen unter:

www.casino-luxembourg.lu

