Das Leben ist ein Drive-in: Musik vor hupenden Autos

Am Freitag spielten die "Dëppegéisser" in der Carena in Petingen - die Zuschauer hupten vor Begeisterung.

Es ist beileibe nicht die allerbeste Musik, die Luxemburg zu bieten hat, die am vergangenen Freitag in der Carena in Petingen gespielt wurde. Immerhin aber hatten es 50 Fahrzeuge zum Konzert der „Dëppegéisser“ geschafft. Für einige der Konzertbesucher war es ganz gewiss das Außergewöhnliche an dieser Veranstaltung, das sie dorthin geführt hat. Und natürlich der Wunsch nach ein bisschen Freiheit, etwas, was in den drei vergangenen Monaten doch irgendwie unterdrückt wurde. Dabei wurde deutlich, dass das Auto immer noch ein Symbol der Freiheit ist. Manche hatten gar ihren Kleincamper zum Konzert gefahren, andere nahmen bei untergehender Sonne Platz auf dem Dach ihres SUV. Ja, die Wildnis beginnt gleich hinter der Carena in Petingen. (mt)

Drive-In Konzerte kann man in Petingen und Mamer erleben. Programme auf deren Webseiten. www.carena.lu und www.mamer.lu/autoconcert

