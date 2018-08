Gleich vier Kinoneustarts dieser Woche rücken die Kindheit und Jugend ins Zentrum – doch unterschiedlicher könnte das nicht sein

Das Kind im Manne

Da wäre einmal die vergessene Jugend des „Christopher Robin“. Der Disney-Konzern wartet dabei nicht mit einer Biografie des realen Christopher Robin Milne auf, dessen Kuscheltiere und Fantasie einst seinen Vater, den Autoren A.A. Milne, zu den Winnie-the-Pooh-Büchern inspirierten, sondern spinnt den unter dem gleichen Namen in die Bücher eingepflegten fiktionalen Charakter weiter. Ewan McGregor spielt den gealterten Christopher, der seine Abenteuer mit Pu, I-Ah, Tiger und Ferkel längst verdrängt hat. Als der Erwachsene seiner Tochter nicht genügend Aufmerksamkeit schenken kann, taucht im Nachkriegs-London plötzlich sein alter (mit allem Schickschnack animierter) Kuschelbär auf. Hier bedient der Konzern, der seit den 1960ern die Pu-Rechte ausschlachtet, die Nostalgikernerven. Die Botschaft: Alles wird gut, wenn wir uns die Kindheit bewahren.



Härter geht es an anderer Stelle zu: Was bedeutet das „Kindeswohl“? Darf ein eigentlich nicht mündiger Jugendlicher eine möglicherweise lebensrettende Bluttransfusion ablehnen? „The Children Act“ führt eine Richterin, gespielt von Emma Thompson, in Gewissensnöte. Sie selbst konnte keine Kinder bekommen und muss als Familienrichterin doch über Leben und Tod entscheiden.

In „The Darkest Minds“ dagegen will man sich gar der Kinder komplett entledigen. Die Dystopie nach den Romanen von Alexandra Bracken lässt erst 98 Prozent der amerikanischen Jugendlichen an einem Virus sterben. Und die restlichen zwei Prozent entwickeln Fähigkeiten, die sie zu rebellierenden Aussätzigen der Gesellschaft machen. Da wird kräftig im Topf der Mutanten-, Maze-Runner- und Hunger Games-Abenteuer gerührt.





Dann doch lieber das Abenteuer des animierten Regenpfeifer-Jungen Ploey: In „L’Envol de Ploé“ wird er nicht rechtzeitig flügge und seine Eltern ziehen ohne ihn nach Süden. So muss er im kalten Winter, aber mit vielen Freunden so manche Hürde meistern.



