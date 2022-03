„Das ist doch Selbstmord! Vor allem für sein eigenes Land.“

Foto: Philharmonie Luxemburg

„Ich bin kein ethnischer Russe. Ich bin jüdisch und habe auch Wurzeln in der Ukraine“. Vladimir Jurowski, Dirigent des Bayerischen Staatstheaters und des Berliner Radiosinfonie-Orchesters, erzählt bei seinem Auftritt in der Philharmonie in Luxemburg dem „Luxemburger Wort“, wie er den Kriegsausbruch erlebt hat.