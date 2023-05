Das ist die Geschichte des rostenden Riesen

Einst Hochburg der Eisenindustrie, heute Schauplatz von Kultur und paradiesische Garten-Wildnis: Ein neues Feuer lodert in der Hütte.

Exklusiv für Abonnenten Einst Hochburg der Eisenindustrie, heute Schauplatz von Kultur und paradiesische Garten-Wildnis: Ein neues Feuer lodert in der Hütte.

Die Völklinger Hütte war Deutschlands größte Produktionsstätte für Eisenträger und setzte technikgeschichtliche Meilensteine in der Eisenverhüttung. In ihren besten Zeiten haben 20.000 Stahlkocher lothringisches und schwedisches Erz mithilfe saarländischer Kohle in Eisen umgewandelt.