Christian Kmiotek will den offenen Brief von Serge Tonnar über Kultur in Pandemiezeiten nicht unkommentiert lassen.

Kultur 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Antwort an Serge Tonnar

Kmiotek: "Das Grundrecht auf Kultur bleibt bestehen"

Tom RÜDELL Christian Kmiotek will den offenen Brief von Serge Tonnar über Kultur in Pandemiezeiten nicht unkommentiert lassen - und erinnert an den demokratischen Hintergrund der Corona-Gesetzgebung.